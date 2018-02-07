Юношеская лига УЕФА. «Краснодар» уступил «Реалу» по пенальти при 32 тысячах болельщиков

главное молодцы старались парни, достойны выглядели на фоне такого соперника ну а победы и достижения придут со временем если продолжать так же выкладываться.
Встреча молодежных команд «Краснодара» и «Реала» в рамках 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА завершилась со счетом 0:0.
Мадридский клуб выиграл в серии пенальти.
До матча сообщалось, что российский клуб продал все 33 979 билетов на встречу. По неофициальным данным, матч посетило 32 тысячи.
Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала
Краснодар – Реал – 0:0 (0:3 по пенальти)