Юношеская лига УЕФА. «Краснодар» уступил «Реалу» по пенальти при 32 тысячах болельщиков

Встреча молодежных команд «Краснодара» и «Реала» в рамках 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА завершилась со счетом 0:0.

Мадридский клуб выиграл в серии пенальти.

До матча сообщалось, что российский клуб продал все 33 979 билетов на встречу. По неофициальным данным, матч посетило 32 тысячи.

Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала

Краснодар – Реал – 0:0 (0:3 по пенальти)