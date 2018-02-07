Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юношеская лига УЕФА. «Краснодар» уступил «Реалу» по пенальти при 32 тысячах болельщиков

    Встреча молодежных команд «Краснодара» и «Реала» в рамках 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА завершилась со счетом 0:0.

    Мадридский клуб выиграл в серии пенальти.

    До матча сообщалось, что российский клуб продал все 33 979 билетов на встречу. По неофициальным данным, матч посетило 32 тысячи.

    Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала

    Краснодар – Реал – 0:0 (0:3 по пенальти)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2018 21:04
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 февраля 2018, 10:30

      главное молодцы старались парни, достойны выглядели на фоне такого соперника ну а победы и достижения придут со временем если продолжать так же выкладываться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 8 февраля 2018, 08:56

      Краснодар показал шикарную игру! Скажу Вам так! Этот матч по накалу выглядел в 1000 раз интересней, чем любой наш матч премьер лиги России. Пацаны бились, под мяч ложились, и ни кто не филонил, работали по полной! Просто не повезло в серии! Это лотерея! А комбинации какие? У нас наши топ, спартаки и зениты такое не показывают!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 8 февраля 2018, 06:05

      А что , бить с 11-метровой отметки в Краснодаре не учат??? Не простительная оплошность

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 8 февраля 2018, 04:32

      Матч был хорош! Молодежка Краснодара молодцы! По игре мне кажется Краснодар был сильнее, но не повезло. Вратарь Реала был хорош.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 8 февраля 2018, 01:16

      реал и пенальти становятся синонимами))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 февраля 2018, 00:01

      Херашечки посещаемость.
      Вот тебе и новый стадион, считай после ЧМа у нас футбол только начнет развиваться, а до этого это так, дыр дыр дворовой был.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 8 февраля 2018, 00:00

      Просматриваю тенденцию Спартак Интер 3:3 по пенальти прошёл Европейский гранд, Краснодар Реал 0:0, и опять же серия пенальти и мы остаёмся с тем же результатом! Бьються так, как основе только мечтать! Вот она жажда футбола, жажда победы!!! Самое главное радует то, что наша молодёж не хуже играет , чем воспитанники Топ команд! Удачи подрастающему поколению, и дальнейшего роста!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 февраля 2018, 22:11

      Браво молодым Быкам,бились до конца!!!) Браво болельщикам!!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 7 февраля 2018, 21:54

      Галицкий отказал в бабосах и матч ТВ и всем остальным писателям. Теперь читаем то что соизволят прописать. Но так даже и лучше, они записали себя в кагорту всех остальных, а мы видим реальную картину.
      А матч был хорошим. Парни молодцы.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 7 февраля 2018, 21:39

      По пенальти - это НЕ ПОБЕДА

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11