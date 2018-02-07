Погребняк находится на просмотре в «Тосно» и сыграет в товарищеском матче против «Дебрецена»

Бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк может перейти в «Тосно». 34-летний россиянин прибыл на просмотр в клуб и сыграет в товарищеском матче против «Дебрецена».

В января «Динамо» расторгло контракт с Погребняком в одностороннем порядке.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в одном матче РФПЛ и заработал одну желтую карточку.