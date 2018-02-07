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    Погребняк находится на просмотре в «Тосно» и сыграет в товарищеском матче против «Дебрецена»

    Бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк может перейти в «Тосно». 34-летний россиянин прибыл на просмотр в клуб и сыграет в товарищеском матче против «Дебрецена».

    В января «Динамо» расторгло контракт с Погребняком в одностороннем порядке.

    В нынешнем сезоне нападающий принял участие в одном матче РФПЛ и заработал одну желтую карточку.

    Источник: ФК «Тосно»

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    07.02.2018 17:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 7 февраля 2018, 19:26

      Кто там у них директор то.Продал игроков не найдя замену, хочет взять игрока забившего за 3 года 1 гол. Не платили зарплату игрокам с октября.Думаю следующая новость должна быть о разорении Тосно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 февраля 2018, 18:52

      Тосно решил купить себе надгробие )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 февраля 2018, 18:10

      при всей предвзятости..
      А вдруг проснётся?
      Или совсем всё по хиер..?

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 февраля 2018, 18:04

      супер новость о супер форварде...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 февраля 2018, 17:58

      Может перейти откуда ? Он уже свободен , как фанеробласт над Парижем !

      0
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      Рейтинг: +206

      andromend 7 февраля 2018, 17:45

      Понятно,что у Тосно сейчас с напами беда,но Паша....это уже не футболист.

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