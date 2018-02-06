Сарри интересен «Реалу», «ПСЖ», «Челси» и «Атлетико»

хороший тренер ! а если дать деньги на хорошие трансферы то он сделает атакующую конфетку любой из этих клубов ! как по мне лучше реал или челси ! конте уже заманал со своей бычьей автобусной тактикой. как был уперся в старую модель и дурацкие результаты на лицо ну а уж про кризис реала говорить нечего ! по мне так симеоне пусть остается в атлетико и игроки его уважают ! про псж эмери пока рано что говорить ! если пройдут реал то зидану голову оторвут, пройдет реал голову эмери оторвут ! все очевидно !
К фигуре главного тренера итальянского «Наполи» Маурицио Сарри присматриваются сразу четыре европейских клуба. Речь идет о мадридских «Реале» и «Атлетико», французском «ПСЖ» и английском «Челси».
В связи с этим неаполитанцы сейчас работают над тем, чтобы получить как можно большие отступные за специалиста.
Отметим, что Сарри в «Наполи» не выиграл ни одного трофея.