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    Сарри интересен «Реалу», «ПСЖ», «Челси» и «Атлетико»

    К фигуре главного тренера итальянского «Наполи» Маурицио Сарри присматриваются сразу четыре европейских клуба. Речь идет о мадридских «Реале» и «Атлетико», французском «ПСЖ» и английском «Челси».

    В связи с этим неаполитанцы сейчас работают над тем, чтобы получить как можно большие отступные за специалиста.

    Отметим, что Сарри в «Наполи» не выиграл ни одного трофея.

    Источник: Football Italia

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    06.02.2018 21:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 февраля 2018, 22:39

      хороший тренер ! а если дать деньги на хорошие трансферы то он сделает атакующую конфетку любой из этих клубов ! как по мне лучше реал или челси ! конте уже заманал со своей бычьей автобусной тактикой. как был уперся в старую модель и дурацкие результаты на лицо ну а уж про кризис реала говорить нечего ! по мне так симеоне пусть остается в атлетико и игроки его уважают ! про псж эмери пока рано что говорить ! если пройдут реал то зидану голову оторвут, пройдет реал голову эмери оторвут ! все очевидно !

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