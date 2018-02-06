Сарри интересен «Реалу», «ПСЖ», «Челси» и «Атлетико»

К фигуре главного тренера итальянского «Наполи» Маурицио Сарри присматриваются сразу четыре европейских клуба. Речь идет о мадридских «Реале» и «Атлетико», французском «ПСЖ» и английском «Челси».

В связи с этим неаполитанцы сейчас работают над тем, чтобы получить как можно большие отступные за специалиста.

Отметим, что Сарри в «Наполи» не выиграл ни одного трофея.