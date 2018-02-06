«Рубин» может заключить контракт с форвардом «Арсенала» Сикоевым

Нападающий тульского «Арсенала» Асланбек Сикоев может продолжить карьеру в «Рубине».

В настоящий момент 22-летний игрок находится на просмотре в казанском клубе и уже успел забить гол в товарищеской встрече в венгерским «Диошдьером» (2:0).

По информации источника, на форварда обратил внимание главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. Контракт с футболистом может быть заключен в ближайшие дни.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Сикоев принял участие в четырех матчах. В молодежном первенстве он провел четыре поединка, отметившись двумя голами.