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    «Рубин» может заключить контракт с форвардом «Арсенала» Сикоевым

    Нападающий тульского «Арсенала» Асланбек Сикоев может продолжить карьеру в «Рубине».

    В настоящий момент 22-летний игрок находится на просмотре в казанском клубе и уже успел забить гол в товарищеской встрече в венгерским «Диошдьером» (2:0).

    По информации источника, на форварда обратил внимание главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. Контракт с футболистом может быть заключен в ближайшие дни.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Сикоев принял участие в четырех матчах. В молодежном первенстве он провел четыре поединка, отметившись двумя голами.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.02.2018 16:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1297

      compka 6 февраля 2018, 20:16

      Игрок "свой" по паспорту и менталитету, молод, есть шанс под поливом Бердыева расцвести, проявить себя во всей красе. Гол забил не случайно, прочувствовал момент. Брать однозначно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 февраля 2018, 19:24

      Рубину действительно нужны свежие молодые игроки.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 февраля 2018, 17:48

      а что в Туле не заиграл????

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 февраля 2018, 17:40

      а почему в Туле не заиграл.... ???

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > пряник929 6 февраля 2018, 19:24

      У Бердыева надеемся заиграет))

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > пряник929 7 февраля 2018, 17:10

      ...а в Туле другой тренер.

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 6 февраля 2018, 16:45

      Бердыев опять алмазы собирает, чтобы их шлифовать! Удачи ювелиру.

      1
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      Рейтинг: +10

      Динар63 > Отчаянный Пердун 8 февраля 2018, 11:04

      правильно делает

      0
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