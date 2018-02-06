«Рубин» может заключить контракт с форвардом «Арсенала» Сикоевым

Игрок "свой" по паспорту и менталитету, молод, есть шанс под поливом Бердыева расцвести, проявить себя во всей красе. Гол забил не случайно, прочувствовал момент. Брать однозначно.
Нападающий тульского «Арсенала» Асланбек Сикоев может продолжить карьеру в «Рубине».
В настоящий момент 22-летний игрок находится на просмотре в казанском клубе и уже успел забить гол в товарищеской встрече в венгерским «Диошдьером» (2:0).
По информации источника, на форварда обратил внимание главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. Контракт с футболистом может быть заключен в ближайшие дни.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ Сикоев принял участие в четырех матчах. В молодежном первенстве он провел четыре поединка, отметившись двумя голами.