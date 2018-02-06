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    Гвардиола и Конте имеют лучший процент побед в АПЛ

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте делит с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой первое место по проценту побед в АПЛ среди специалистов, проведших в лиге не менее пяти матчей. У обоих тренеров по 70,3%.

    Отметим, что в последних двух встречах чемпионата лондонская команда потерпела два поражения с общим счетом 1:7.

    После 26-ти туров «горожане» лидируют в турнирной таблице, опережая расположившихся на четвертом месте синих на 19 очков.

    Источник: Opta

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    06.02.2018 14:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +148

      Sarco 6 февраля 2018, 18:03

      Это при том , что состав у Пепа ( при всем уважении ) лучше , руководство Челси, будут полными даунами , если его уволят .

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      Рейтинг: +232

      Sterh 6 февраля 2018, 15:36

      Лучшие тренеры в мире

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