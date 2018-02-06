Гвардиола и Конте имеют лучший процент побед в АПЛ

Главный тренер «Челси» Антонио Конте делит с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой первое место по проценту побед в АПЛ среди специалистов, проведших в лиге не менее пяти матчей. У обоих тренеров по 70,3%.

Отметим, что в последних двух встречах чемпионата лондонская команда потерпела два поражения с общим счетом 1:7.

После 26-ти туров «горожане» лидируют в турнирной таблице, опережая расположившихся на четвертом месте синих на 19 очков.