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    Чех может пропустить дерби северного Лондона из-за травмы

    Голкипер «Арсенала» Петр Чех имеет малые шансы на то, чтобы принять участие в дерби с «Тоттенхэмом» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. 35-летний футболист получил повреждение икроножной мышцы в матче с «Эвертоном» (5:1), которое оказалось серьезнее, чем предполагалось ранее.

    Эта травма может заставить чешского легионера пропустить свой первый матч АПЛ в текущем сезоне. Его место в воротах в этом случае займет Давид Оспина, который после перехода Чеха из «Челси» играет преимущественно в кубковых матчах.

    Напомним, что матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Арсенал» состоится 10 февраля в 15:30 по московскому времени.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    06.02.2018 06:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 6 февраля 2018, 12:09

      хороший шанс для Оспины, надо уже заменять старика

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 6 февраля 2018, 07:43

      Арсенал все равно выиграет

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