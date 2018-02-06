Чех может пропустить дерби северного Лондона из-за травмы

Голкипер «Арсенала» Петр Чех имеет малые шансы на то, чтобы принять участие в дерби с «Тоттенхэмом» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. 35-летний футболист получил повреждение икроножной мышцы в матче с «Эвертоном» (5:1), которое оказалось серьезнее, чем предполагалось ранее.

Эта травма может заставить чешского легионера пропустить свой первый матч АПЛ в текущем сезоне. Его место в воротах в этом случае займет Давид Оспина, который после перехода Чеха из «Челси» играет преимущественно в кубковых матчах.

Напомним, что матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Арсенал» состоится 10 февраля в 15:30 по московскому времени.