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    Канчельскис: «Арсенал Мхитаряну больше подходит, но давайте не будем делать выводы по одной игре»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об игре полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

    – Может быть, ошибся Моуринью, перестав рассчитывать на Мхитаряна? Армянин, перейдя в «Арсенал», сразу устроил феерию вместе с Обамеянгом.

    – Вы знаете, рано делать выводы. Когда он перешел в «МЮ», вы им восхищались. Но потом он начал угасать, стал играть хуже. На длинной дистанции его почему-то не хватило. Давайте не будем делать выводы по одному матчу за «Арсенал».

    Мхитарян – хороший футболист, но ему не хватило стабильности в Манчестере. Посмотрим, что будет дальше у него в составе «канониров». На мой взгляд, «Арсенал» ему больше подходит. Хотя в Лигу чемпионов он, наверное, не попадет.

    – Вы как-то сказали, что с ван Гаалом «МЮ» еще 10 лет не станет чемпионом. А с Моуринью ваша бывшая команда возьмет титул?

    – (Смеется.) Ну я же не пророк. Видите, по поводу ван Гаала я попал в точку. А Моуринью? Давайте дождемся конца сезона. В этом чемпионате «МЮ» первым точно не станет. А дальше – еще посмотрим. Я не знаю, на какой срок у него рассчитан контракт. Сложно ему будет. Сложно… Следующий сезон будет для него определяющим.

    Напомним, что Мхитарян отдал три голевые передачи во втором матче за «Арсенал» против «Эвертона».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2018 12:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 февраля 2018, 11:38

      Да, одна игра не показатель, так что смотрим с оптимизмом в будущее..

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