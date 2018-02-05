Канчельскис: «Арсенал Мхитаряну больше подходит, но давайте не будем делать выводы по одной игре»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об игре полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

– Может быть, ошибся Моуринью, перестав рассчитывать на Мхитаряна? Армянин, перейдя в «Арсенал», сразу устроил феерию вместе с Обамеянгом.

– Вы знаете, рано делать выводы. Когда он перешел в «МЮ», вы им восхищались. Но потом он начал угасать, стал играть хуже. На длинной дистанции его почему-то не хватило. Давайте не будем делать выводы по одному матчу за «Арсенал».

Мхитарян – хороший футболист, но ему не хватило стабильности в Манчестере. Посмотрим, что будет дальше у него в составе «канониров». На мой взгляд, «Арсенал» ему больше подходит. Хотя в Лигу чемпионов он, наверное, не попадет.

– Вы как-то сказали, что с ван Гаалом «МЮ» еще 10 лет не станет чемпионом. А с Моуринью ваша бывшая команда возьмет титул?

– (Смеется.) Ну я же не пророк. Видите, по поводу ван Гаала я попал в точку. А Моуринью? Давайте дождемся конца сезона. В этом чемпионате «МЮ» первым точно не станет. А дальше – еще посмотрим. Я не знаю, на какой срок у него рассчитан контракт. Сложно ему будет. Сложно… Следующий сезон будет для него определяющим.

Напомним, что Мхитарян отдал три голевые передачи во втором матче за «Арсенал» против «Эвертона».