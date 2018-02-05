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    «Атлетик» прервал 10-матчевую беспроигрышную серию в Примере

    В минувшее воскресенье состоялся матч 22-го тура испанской Примеры, в котором «Жирона» на своем поле обыграла «Атлетик» из Бильбао. Игра завершилась со счетом 2:0.

    Этот результат прервал 10-матчевую беспроигрышную серию басков в Примере, которая состояла из трех побед и семи ничейных матчей. Последняя аналогичная серия «Атлетика» в турнире была зафиксирована в феврале 2005 года. В текущем сезоне клуб из Бильбао занимает в турнирной таблице 13-е место после 22 матчей.

    Напомним, что «Атлетик» является соперником «Спартака» по 1/16 финала Лиги Европы.

    Источник: Opta

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    05.02.2018 09:44
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