«Атлетик» прервал 10-матчевую беспроигрышную серию в Примере

В минувшее воскресенье состоялся матч 22-го тура испанской Примеры, в котором «Жирона» на своем поле обыграла «Атлетик» из Бильбао. Игра завершилась со счетом 2:0.

Этот результат прервал 10-матчевую беспроигрышную серию басков в Примере, которая состояла из трех побед и семи ничейных матчей. Последняя аналогичная серия «Атлетика» в турнире была зафиксирована в феврале 2005 года. В текущем сезоне клуб из Бильбао занимает в турнирной таблице 13-е место после 22 матчей.

Напомним, что «Атлетик» является соперником «Спартака» по 1/16 финала Лиги Европы.