Покеттино: «Тоттенхэм» потерял два очка. Мы были намного лучше «Ливерпуля»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итоги гостевого матча 26-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:2). По словам специалиста, его команда заслуживала в этой встрече победу.

«Тоттенхэм» потерял сегодня два очка. Мы играли намного, намного, намного лучше «Ливерпуля». Думаю, зрителям очень понравился этот матч.

Пенальти? Оба были назначены верно. Спорить тут не о чем», – отметил Покеттино.

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