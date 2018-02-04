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    Покеттино: «Тоттенхэм» потерял два очка. Мы были намного лучше «Ливерпуля»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итоги гостевого матча 26-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:2). По словам специалиста, его команда заслуживала в этой встрече победу.

    «Тоттенхэм» потерял сегодня два очка. Мы играли намного, намного, намного лучше «Ливерпуля». Думаю, зрителям очень понравился этот матч.

    Пенальти? Оба были назначены верно. Спорить тут не о чем», – отметил Покеттино.

    «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» отыграли суперматч. Но теперь будет скандал

    Источник: BBC

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    04.02.2018 23:06
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 февраля 2018, 18:43

      согласен что тоттенхэм был сильнее ливера ! если бы еще не салах то вообще уныло бы сыграл ливер !

      0
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 5 февраля 2018, 10:08

      Да ладно, потерял! Если бы не арбитр и одного очка бы не было!

      5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > DeMoN-MUFC 5 февраля 2018, 17:18

      покетино не расстался со своим очком))))))))

      1
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      Рейтинг: +62

      Lemon1 5 февраля 2018, 09:19

      Он реальный неадекват. Ливерпуль потерял два очка а не вы. Сто процентный левый пенальти

      1
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > Lemon1 5 февраля 2018, 21:46

      а бил бы кеин мужиком ???????

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 5 февраля 2018, 07:37

      Типичный Тотик )))
      В том сезоне левые пенали до штрафной ставили в матчах Сити )))

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 5 февраля 2018, 00:22

      РS. г-н Почеттино по моему вы спасли свое очко

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 5 февраля 2018, 00:19

      как можно так говорить когда твоя команда на 95 мин забивает левый пен,опасный тренер развалит окончательно реал если купят

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > KARAT777 5 февраля 2018, 07:24

      Где запятые про*бал?

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 5 февраля 2018, 00:12

      когда-нибудь этот флажок ему аукнется в одном месте..

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 5 февраля 2018, 00:10

      Выигрывает тот, кто больше забил, а по правилам больше забил сегодня Ливерпуль

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 4 февраля 2018, 23:59

      Опять,одно и тоже...пластинка не меняется,мы были лучше но проиграли,но не забили,но не смогли итд....Тренер хороший,а нытик хуже Маура !!!

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 4 февраля 2018, 23:35

      Не думал, что здесь соберется столько поклонников Тотнхэма. Я поругал судью, испортившего матч, и оставившего совершенно мерзкое послевкусие, и мне поставили минусы. Ладно, повторю еще раз. Тотнхэм давил, причем довольно тупо. Ливерпуль играл умнее, тоньше, и заслужил победу. На суперудар Ваньямы - суперпроход Салаха. Оба пенальти левее не бывает. Почетино - полный неадекват. Клоппу браво и не унывать: Ливерпуль с так поставленной игрой еще свое возьмет.

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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > Вомбат 5 февраля 2018, 21:43

      соглас! почетино просто АУТ!!!

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