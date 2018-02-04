Паршивлюк: «Требования Карпина остались теми же»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк поделился мнением о работе главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

«Сразу было понимание того, что ждет команду. Как только узнал о назначении, сразу написал смс с поздравлением.

Стало спокойно, что у нас есть тренер. Не было «качелей» — кто будет тренером, как мы будем готовиться, что будем делать дальше.

Было интересно, поменялся ли Валерий Георгиевич. В принципе, требования остались все те же. Как в плане быта, так и в плане тренировочного процесса, подготовки. Поэтому все знакомо, все понятно. Остается только выполнять», — сказал Паршивлюк.

Напомним, что Карпин был назначен на должность главного тренера «Ростова» в конце декабря 2017 года.

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