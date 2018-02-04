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    Паршивлюк: «Требования Карпина остались теми же»

    Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк поделился мнением о работе главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

    «Сразу было понимание того, что ждет команду. Как только узнал о назначении, сразу написал смс с поздравлением.

    Стало спокойно, что у нас есть тренер. Не было «качелей» — кто будет тренером, как мы будем готовиться, что будем делать дальше.

    Было интересно, поменялся ли Валерий Георгиевич. В принципе, требования остались все те же. Как в плане быта, так и в плане тренировочного процесса, подготовки. Поэтому все знакомо, все понятно. Остается только выполнять», — сказал Паршивлюк.

    Напомним, что Карпин был назначен на должность главного тренера «Ростова» в конце декабря 2017 года.

    «Ростов» – клуб, который может удивить нас этой весной

    Источник: ФК «Ростов»

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    04.02.2018 13:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 10 февраля 2018, 01:07

      Значит, выполняйте все требования, как положено!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 4 февраля 2018, 15:20

      вот и встретелись

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 4 февраля 2018, 14:49

      Уверен, что Ростов вновь получит адреналин, как при Бердыеве.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 4 февраля 2018, 14:47

      Жизнь идет, а Валера не меняется!

      1
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