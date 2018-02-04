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    Генеральный директор «Тосно»: «Мы погасим долги игроков до конца февраля»

    Генеральный директор «Тосно» Вячелсав Матюшенко прокомментировал ситуацию с долгами клуба.

    «Мы вчера вечером встретились и пришли к тому, что сегодня ребята тренируются. Лично я пообещал, что мы закроем долги по зарплате до конца февраля. Они не такие большие.

    Я не могу обвинять игроков в этой ситуации, наверное, они правы. Видимо, это должно было дойти до всех. И вместе мы эту проблему будем решать», — заявил Матюшенко.

    Напомним, что игрокам не выплачивают зарплату с октября.

    Источник: ТАСС

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    04.02.2018 12:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 4 февраля 2018, 18:50

      Зачем создавать клуб и выводить в РФПЛ, чтобы потом всех расформировать? А ведь так и будет, к сожалению. Ну, нет у тебя денег, значит не затевай ничего. Удачи клубу пережить все беды и преграды.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 февраля 2018, 13:41

      не удивлюсь, если руководство хочет понижения клуба в классе. Дорого сейчас играть в РФПЛ. Перелеты , з/п, прочие расходы

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