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    Сон — об игре с «Ливерпулем»: «Пришло время побеждать»

    Нападающий «Тоттенхэма» Хонг-Мин Сон поделился ожиданиями от матча 26-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

    «Думаю, игра будет очень сложной. В прошлом сезоне у нас были проблемы на «Энфилде». Я дважды играл там: в первый раз мы сыграли вничью, во второй мы проиграли. Думаю, пришло время побеждать.

    Конечно, игра будет тяжелой, но если мы сыграем так же, как против «Манчестер Юнайтед», если бы будем стараться, прессинговать, не будем останавливаться, думаю, у нас есть отличный шанс победить», — сказал Сон.

    Матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» пройдет сегодня на «Энфилде». Начало встречи в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Skysports

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    04.02.2018 12:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 4 февраля 2018, 14:47

      В первом кругеуже победили, теперь пора Ливерпулю побеждать

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