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    Мхитарян восторгается игрой «Арсенала»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не скрывал эмоций после крупной победы в матче 26-го тура английской Премьер-лиги над «Эвертоном» (5:1). Новичку лондонского клуба удалось отметиться тремя голевыми передачами.

    «Я очень счастлив, мы заслужили эту победу и обязаны продолжать в том же духе. Теперь надо выиграть следующую игру и набрать больше очков. Мы играли в хороший, атакующий футбол, хотя второй тайм выдался посложнее первого.

    Мне действительно нравится то, как играет «Арсенал». Буду стараться показывать свой лучший футбол», — цитирует Мхитаряна Daily Express со ссылкой на эфир телеканала BT Sport.

    Источник: Express.co.uk

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    03.02.2018 23:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 февраля 2018, 11:39

      По вчерашней игре любой непредвзятый человек восторгается игрой Арсенала! Стабильности только этому клубу не хватает, а так бывают очень даже яркие матчи!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 февраля 2018, 01:15

      а что он еще мог сказать )))))

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