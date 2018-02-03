Мхитарян восторгается игрой «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не скрывал эмоций после крупной победы в матче 26-го тура английской Премьер-лиги над «Эвертоном» (5:1). Новичку лондонского клуба удалось отметиться тремя голевыми передачами.

«Я очень счастлив, мы заслужили эту победу и обязаны продолжать в том же духе. Теперь надо выиграть следующую игру и набрать больше очков. Мы играли в хороший, атакующий футбол, хотя второй тайм выдался посложнее первого.

Мне действительно нравится то, как играет «Арсенал». Буду стараться показывать свой лучший футбол», — цитирует Мхитаряна Daily Express со ссылкой на эфир телеканала BT Sport.