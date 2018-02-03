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    Зуев: «При Карпине скинул 2,5 килограмма. Непросто было есть одни салаты»

    Полузащитник «Ростова» Александр Зуев рассказал о работе под руководством главного тренера Валерия Карпина.

    Напомним, 49-летний специалист возглавил донской клуб в конце декабря 2017 года.

    – С чего Карпин начал общение с командой?

    – Озвучил то, о чем мы договариваемся, все требования, тактические моменты. Мы обязались выполнять.

    – С вами лично говорил о чем-то?

    – Перед отъездом в молодежную сборную сказал, чтобы оставался профессионалом, выполнял свою работу и следил за весом.

    – При Карпине больше взвешиваний стало?

    – Да. На первом сборе померили жировую прослойку, оказалось, что у половины команды есть проблемы, в том числе и у меня. Надо было сначала скинуть вес, а потом уже набрать мышечной массы. В итоге за первый сбор скинул 2,5 килограмма. Непросто было, конечно, одни салаты есть. Но на самом деле легче стало. Как и говорил тренер, так и получилось. И чувствую теперь себя лучше, и устаю меньше, бегу быстрее.

    «Ростов» – клуб, который может удивить нас этой весной

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.02.2018 21:32
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 4 февраля 2018, 00:46

      Будете плохо играть - пусть Валера всех на голодный паек посадит!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 4 февраля 2018, 00:09

      Валера всех изморит.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 4 февраля 2018, 00:02

      Слушай Валеру - человеком станешь.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 3 февраля 2018, 23:30

      Мужики, не подведите! РОСТСЕЛЬМАШ!
      В РФПЛ уже многие созрели, пора собирать урожай...
      Ты точись, точись моя косилка...

      4
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