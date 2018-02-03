Зуев: «При Карпине скинул 2,5 килограмма. Непросто было есть одни салаты»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев рассказал о работе под руководством главного тренера Валерия Карпина.

Напомним, 49-летний специалист возглавил донской клуб в конце декабря 2017 года.

– С чего Карпин начал общение с командой?

– Озвучил то, о чем мы договариваемся, все требования, тактические моменты. Мы обязались выполнять.

– С вами лично говорил о чем-то?

– Перед отъездом в молодежную сборную сказал, чтобы оставался профессионалом, выполнял свою работу и следил за весом.

– При Карпине больше взвешиваний стало?

– Да. На первом сборе померили жировую прослойку, оказалось, что у половины команды есть проблемы, в том числе и у меня. Надо было сначала скинуть вес, а потом уже набрать мышечной массы. В итоге за первый сбор скинул 2,5 килограмма. Непросто было, конечно, одни салаты есть. Но на самом деле легче стало. Как и говорил тренер, так и получилось. И чувствую теперь себя лучше, и устаю меньше, бегу быстрее.

«Ростов» – клуб, который может удивить нас этой весной