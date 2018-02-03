Клаэссон: «Горд, что тренируюсь под руководством Шалимова»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон поделился мнением о работе под руководством главного тренера Игоря Шалимова.

– Как вам работается с Шалимовым? Знаете, что он был большим игроком?

– Знаю. И, кстати, мой бывший тренер из Вернаму играл против него в Италии. Так что Шалимова знают и в Швеции тоже. Я рад тренироваться и играть под его началом. Мне импонирует его стиль. Горд, что мне доверяют.

На данный момент «Краснодар» занимает в турнирной таблице РФПЛ четвертое место.