Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клаэссон: «Горд, что тренируюсь под руководством Шалимова»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон поделился мнением о работе под руководством главного тренера Игоря Шалимова.

    – Как вам работается с Шалимовым? Знаете, что он был большим игроком?

    – Знаю. И, кстати, мой бывший тренер из Вернаму играл против него в Италии. Так что Шалимова знают и в Швеции тоже. Я рад тренироваться и играть под его началом. Мне импонирует его стиль. Горд, что мне доверяют.

    На данный момент «Краснодар» занимает в турнирной таблице РФПЛ четвертое место.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2018 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 3 февраля 2018, 20:33

      шалимов - большой кусок дерьма. Предатель и пожиратель допинга.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 февраля 2018, 11:00

      Великолепный игрок не есть хороший тренер!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11