«Суонси» принес извинения за празднование гола Клукаса. Игрока подозревают в рекламировании порносайта

Руководство «Суонси» извинилось за поведение полузащитника Самуэля Клукаса, который во время празднования гола в ворота «Арсенала» (3:1) в рамках 25-го тура АПЛ изобразил подглядывающий жест.

Футбольная ассоциация Англии посчитала, что данный жест может быть отсылкой к порносайту, и проведет расследование.

twit text — Premier League (@premierleague) 30 января 2018 г.

Порно, расизм, домогательства. В Англии – три скандала за сутки