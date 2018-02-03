«Суонси» принес извинения за празднование гола Клукаса. Игрока подозревают в рекламировании порносайта

Люди не понимают, что обращая внимания на это празднование сами делают рекламу этому порносайту. До этой новости я считал, что это было просто оригинальное празднование, но теперь мне стало любопытно, что это за сайт.
Руководство «Суонси» извинилось за поведение полузащитника Самуэля Клукаса, который во время празднования гола в ворота «Арсенала» (3:1) в рамках 25-го тура АПЛ изобразил подглядывающий жест.
Футбольная ассоциация Англии посчитала, что данный жест может быть отсылкой к порносайту, и проведет расследование.
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— Premier League (@premierleague) 30 января 2018 г.
Порно, расизм, домогательства. В Англии – три скандала за сутки