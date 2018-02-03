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    «Суонси» принес извинения за празднование гола Клукаса. Игрока подозревают в рекламировании порносайта

    Руководство «Суонси» извинилось за поведение полузащитника Самуэля Клукаса, который во время празднования гола в ворота «Арсенала» (3:1) в рамках 25-го тура АПЛ изобразил подглядывающий жест.

    Футбольная ассоциация Англии посчитала, что данный жест может быть отсылкой к порносайту, и проведет расследование.

    Порно, расизм, домогательства. В Англии – три скандала за сутки

    Источник: Skysports

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    03.02.2018 07:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +9

      denoise47 3 февраля 2018, 15:00

      Люди не понимают, что обращая внимания на это празднование сами делают рекламу этому порносайту. До этой новости я считал, что это было просто оригинальное празднование, но теперь мне стало любопытно, что это за сайт.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 февраля 2018, 11:52

      Меркель постоянно пальцы рук сводит вместе - что у глухонемых обозначает ..... -(влагалище).Надо её дисквалифицировать!

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 3 февраля 2018, 11:02

      Супер новость

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 февраля 2018, 10:02

      Ипанутые на всю голову! Скоро на поле смеяться запретят, предложат что над педиками ржут...

      7
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > ufos73 4 февраля 2018, 00:55

      или над неграми)ой,ой,ой,конечно же над афроамериканцами,а то еще забанят за "расизм" :))

      -1
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      Рейтинг: +20

      Futik 3 февраля 2018, 09:38

      Этот жест что означает?

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