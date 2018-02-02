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Эвра поддержал Пак Джи Суна, у которого умерла мать

2 февраля 2018, 15:31
6

Свободный агент Патрис Эвра опубликовал в инстаграме пост, посвященный ушедшей из жизни матери Пак Джи Суна. С 2006 по 2014 год француз и кореец выступали за «Манчестер Юнайтед».

«На этот раз у меня нет хороших новостей из Кореи. Я и Пак Джи Сун потеряли свою маму.

Спасибо, что открыла для меня корейскую еду в Манчестере несколько лет назад. Ты постоянно улыбалась и очень любила жизнь. Люблю тебя, мама», – написал 36-летний француз.

По словам отца Пак Джи Суна, его сын и Эвра являются близкими друзьями. С 2007 года француз несколько раз прилетал в Корею.

Напомним, в ноябре 2017 года Эвра получил дисквалификацию на восемь месяцев за удар болельщика ногой.

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Публикация от text (@patrice.evra)

Источник: Instagram
Франция. Лига 1 Марсель Манчестер Юнайтед Франция Эвра Патрис Пак Джи Сун
Комментарии (6)
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hevbn 28
1517577801
Здесь можно сказать только одно присоединяюсь к соболезнованиям.
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Татарин за ЦСКА
1517580639
Главное,чтобы не надломился кореец.Мои соболезнования.
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Romio-xxx
1517580830
Соболезную!!!Здорово,когда есть такие друзья!!!
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multiscan
1517580996
Мы, вместе с Эвра поддерживаем человека в трудную минуту! А где команда? Она-то хоть что-то выразила?
Ответить
OfaZavr
1517586199
ужас... Соболезную!
Ответить
gigs84
1517589009
Соболезнуем. Хорошие игроки. Жаль, что ушли из МЮ.
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