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    Эвра поддержал Пак Джи Суна, у которого умерла мать

    Свободный агент Патрис Эвра опубликовал в инстаграме пост, посвященный ушедшей из жизни матери Пак Джи Суна. С 2006 по 2014 год француз и кореец выступали за «Манчестер Юнайтед».

    «На этот раз у меня нет хороших новостей из Кореи. Я и Пак Джи Сун потеряли свою маму.

    Спасибо, что открыла для меня корейскую еду в Манчестере несколько лет назад. Ты постоянно улыбалась и очень любила жизнь. Люблю тебя, мама», – написал 36-летний француз.

    По словам отца Пак Джи Суна, его сын и Эвра являются близкими друзьями. С 2007 года француз несколько раз прилетал в Корею.

    Напомним, в ноябре 2017 года Эвра получил дисквалификацию на восемь месяцев за удар болельщика ногой.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    02.02.2018 15:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +367

      gigs84 2 февраля 2018, 19:30

      Соболезнуем. Хорошие игроки. Жаль, что ушли из МЮ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 февраля 2018, 18:43

      ужас... Соболезную!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 февраля 2018, 17:16

      Мы, вместе с Эвра поддерживаем человека в трудную минуту! А где команда? Она-то хоть что-то выразила?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 2 февраля 2018, 17:13

      Соболезную!!!Здорово,когда есть такие друзья!!!

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 февраля 2018, 17:10

      Главное,чтобы не надломился кореец.Мои соболезнования.

      4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 февраля 2018, 16:23

      Здесь можно сказать только одно присоединяюсь к соболезнованиям.

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