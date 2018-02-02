Эвра поддержал Пак Джи Суна, у которого умерла мать

Свободный агент Патрис Эвра опубликовал в инстаграме пост, посвященный ушедшей из жизни матери Пак Джи Суна. С 2006 по 2014 год француз и кореец выступали за «Манчестер Юнайтед».

«На этот раз у меня нет хороших новостей из Кореи. Я и Пак Джи Сун потеряли свою маму.

Спасибо, что открыла для меня корейскую еду в Манчестере несколько лет назад. Ты постоянно улыбалась и очень любила жизнь. Люблю тебя, мама», – написал 36-летний француз.

По словам отца Пак Джи Суна, его сын и Эвра являются близкими друзьями. С 2007 года француз несколько раз прилетал в Корею.

Напомним, в ноябре 2017 года Эвра получил дисквалификацию на восемь месяцев за удар болельщика ногой.