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  • Джорджевич: «Истории про самомнение Кокорина – чушь. Он обычный спокойный парень»

Джорджевич: «Истории про самомнение Кокорина – чушь. Он обычный спокойный парень»

2 февраля 2018, 12:15
5

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич, арендованным тульским «Арсеналом», рассказал о выступлении за петербургский клуб и Александре Кокорине.

– Помешал ли закрепиться в «Зените» лимит на легионеров?

– Конечно. Это большая проблема для легионеров, особенно в топ-клубах. Я лично сталкивался с такой ситуацией. Например, в прошлом сезоне мы играли со «Спартаком» и проигрывали 1:2 в Москве. В один момент Луческу сказал мне разминаться и готовиться к выходу, но потом опомнился и сказал: «Я хочу заменить Кокорина, но не могу, потому что тогда у нас будет перебор иностранцев на поле». И такие истории были с другими не раз.

Что касается секрета прогресса Кокорина в этом сезоне, то тренер дал ему возможность играть на любимой позиции – в нападении. Саша почувствовал уверенность в себе, ему не хватало только этого. Когда футболист, обладающий таким талантом, уверен в себе, он способен делать на поле все, что угодно.

– Много писали, что Кокорину мешал его пофигизм, а еще неприятные истории, в которые он постоянно влипал. Это влияло на его игру?

– А еще он недавно засветился с пистолетом на свадьбе. И что, он от этого стал играть хуже? Если бы в прошлом сезоне Кокорин играл на том же уровне, что сейчас, о Монако и других историях все быстро бы забыли. Я общался с Кокориным, поверьте, он обычный спокойный парень, с которым легко вести беседу. Он не строит из себя звезду и свободно идет на контакт. Так что все эти истории про завышенное самомнение – чушь.

Тульский клуб арендовал черногорца в июле 2017 года. В текущем сезоне 23-летний форвард забил семь голов в 19 играх всех турниров.

В декабре Джорджевич стал лучшим бомбардиром «Арсенала» в РФПЛ за всю историю клуба.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Джорджевич Лука
Комментарии (5)
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insider_retro
1517566995
Ситуация с Джорджевичем является ярким примером недооценки клубами имеющихся игроков! А парень не скис, стал достойно играть и забивать! Лука молодец, Тула угадала, а, закопавшийся в игроках Зенит, прогадал и в очередной раз показал, что кадровая политика - это не клубный конёк!
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VVM1964
1517575025
" Он обычный спокойный парень " - пока не выпьет . Но он же не курит и не пьет - не может больше . )))
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Вомбат
1517585258
Мне Кокорин всегда напоминал молодого Байдачного. Тоже был игрок большого таланта, и у него были шикарные сезоны - 1972 и 1974, когда сходились звезды - доверие тренеров, который ставили его в центр нападения, куда он хотел (другие тренеры, которые тогда в Динамо менялись дважды в год, ставили его на край потому что у него был невероятный рывок и зрячие подачи), а также хорошие отношения в команде. Но моральная незрелость Байдачного (грубо говоря, недостаток ума) не позволила ему вырасти в топ-игрока, и в итоге он был просто отчислен из Динамо. Хотелось бы, чтобы у Кокорина все сложилось не так. С приходом Манчини появилась надежда на это. (Хотя вообще, к Манчини я отношусь со знаком минус)
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