Джорджевич: «Истории про самомнение Кокорина – чушь. Он обычный спокойный парень»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич, арендованным тульским «Арсеналом», рассказал о выступлении за петербургский клуб и Александре Кокорине.

– Помешал ли закрепиться в «Зените» лимит на легионеров?

– Конечно. Это большая проблема для легионеров, особенно в топ-клубах. Я лично сталкивался с такой ситуацией. Например, в прошлом сезоне мы играли со «Спартаком» и проигрывали 1:2 в Москве. В один момент Луческу сказал мне разминаться и готовиться к выходу, но потом опомнился и сказал: «Я хочу заменить Кокорина, но не могу, потому что тогда у нас будет перебор иностранцев на поле». И такие истории были с другими не раз.

Что касается секрета прогресса Кокорина в этом сезоне, то тренер дал ему возможность играть на любимой позиции – в нападении. Саша почувствовал уверенность в себе, ему не хватало только этого. Когда футболист, обладающий таким талантом, уверен в себе, он способен делать на поле все, что угодно.

– Много писали, что Кокорину мешал его пофигизм, а еще неприятные истории, в которые он постоянно влипал. Это влияло на его игру?

– А еще он недавно засветился с пистолетом на свадьбе. И что, он от этого стал играть хуже? Если бы в прошлом сезоне Кокорин играл на том же уровне, что сейчас, о Монако и других историях все быстро бы забыли. Я общался с Кокориным, поверьте, он обычный спокойный парень, с которым легко вести беседу. Он не строит из себя звезду и свободно идет на контакт. Так что все эти истории про завышенное самомнение – чушь.

Тульский клуб арендовал черногорца в июле 2017 года. В текущем сезоне 23-летний форвард забил семь голов в 19 играх всех турниров.

В декабре Джорджевич стал лучшим бомбардиром «Арсенала» в РФПЛ за всю историю клуба.