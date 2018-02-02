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    Джеко считает честью входить в трансферный список «Челси»

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко рассказал о переговорах с «Челси» в январское трансферное окно. Он подтвердил, что они действительно были, но он рад остаться в римском клубе.

    «Да, это правда, что были проведены переговоры с «Челси», но это все, что я могу сказать. Вообще было много спекуляций, ложной информации и несколько смешных заявлений на этот счет в прессе.

    Лично для меня является большой честью входить в список интересов такого клуба, как «Челси», который я очень уважаю. За последние недели было столько историй о том, что я покидал Рим, но я все еще здесь», – сказал Джеко.

    Ранее сообщалось, что трансфер Джеко в «Челси» сорвался из-за того, что синие смогли быстрее договориться с нападающим «Арсенала» Оливье Жиру.

    Источник: ФК «Рома»

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    02.02.2018 09:16
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