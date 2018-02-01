Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джорджевич: «В «Зените» я получал деньги ни за что. Это ужасно»

    Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, принадлежащий санкт-петербургскому «Зениту», рассказал, что его не устраивает в стане сине-бело-голубых. Балканцу не нравится получать деньги «ни за что».

    «Многие считают, что сидеть на скамейке и просто получать деньги — это просто. Не знаю, как для других, но для меня это огромный стресс. Ужасно, когда ты получаешь деньги ни за что. Если я никого не забыл, то все, кто хотел покинуть «Зенит», ушли из клуба.

    Моя цель — играть за «Зенит», и я предпочту вернуться в Санкт-Петербург. Если я вернусь в «Зенит» и стану играть регулярно, то стану счастливейшим человеком в мире», – сказал форвард.

    В период с 2012 года Джорджевич провел за первую команду «Зенита» в РФПЛ 18 игр (один гол).

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2018 23:55
    Рекомендуем
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67296

      portero 2 февраля 2018, 12:02

      отдал бы тогда куда нибудь на полезное дело.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 2 февраля 2018, 11:46

      Джорджевич и Панюков заслужили место в основе ..играют не хуже Дрюсси..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 февраля 2018, 10:16

      редко кто думает так как Джоджевич, многие наоборот рады получать просто так.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 2 февраля 2018, 09:43

      Всем пример!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 2 февраля 2018, 09:14

      Это хорошо, что кто хотел уйти, тот ушёл.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 2 февраля 2018, 09:14

      Ужасно? Новосельцеву в кайф было.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 февраля 2018, 08:09

      После таких слов вряд ли тебя в Зенит возьмут. За языком следить не научился.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 2 февраля 2018, 07:40

      Вообще-то все футболисты в России получают деньги ни за что. С российским паспортом точно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 2 февраля 2018, 07:18

      Правда - это хорошо! Но не всем может понравится такое откровение. А многих игроков в нашем чемпионате устраивает такой расклад))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 2 февраля 2018, 07:10

      Совесть замучила, спать не даёт? Так верни эти деньги и спи спокойно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 > mamba9090909 2 февраля 2018, 07:22

      Странно, что с сайтом творится? Комментарий ставится не по времени, а не пойми как. Сам себе ответить можешь и жалобу на себя отправить. )))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11