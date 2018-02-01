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  • Джорджевич: «В «Зените» я получал деньги ни за что. Это ужасно»

Джорджевич: «В «Зените» я получал деньги ни за что. Это ужасно»

1 февраля 2018, 23:55
39

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, принадлежащий санкт-петербургскому «Зениту», рассказал, что его не устраивает в стане сине-бело-голубых. Балканцу не нравится получать деньги «ни за что».

«Многие считают, что сидеть на скамейке и просто получать деньги — это просто. Не знаю, как для других, но для меня это огромный стресс. Ужасно, когда ты получаешь деньги ни за что. Если я никого не забыл, то все, кто хотел покинуть «Зенит», ушли из клуба.

Моя цель — играть за «Зенит», и я предпочту вернуться в Санкт-Петербург. Если я вернусь в «Зенит» и стану играть регулярно, то стану счастливейшим человеком в мире», – сказал форвард.

В период с 2012 года Джорджевич провел за первую команду «Зенита» в РФПЛ 18 игр (один гол).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Джорджевич Лука
Комментарии (39)
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Evgeniy32
1517519111
Молодец Лука!!! Все болельщики Зенита хотят, что бы ты вернулся и играл. Никогда не забуду твой шедевр с Маккаби!
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Sergej-74
1517520409
Погребняк так не думает
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zico2205
1517520669
Лука-красавец!!! Хоть единственный человек со скамьи признался, что Зенит попусту тратит уйму народных денег ...Зачем иметь в команде 40 игроков, когда на поле их 11 ???? А сейчас вообще маразм- Зенит будет платить ползарплаты Дзюбе,играющему за Тулу ???? Это как понимать???
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baden69
1517521233
Возвращайся летом, пробивайся в состав и играй.
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Avaretz
1517523019
Россия страна не для таких как ты, тут все наоборот.
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multi1984
1517527203
Слишком юный) -сказали российские игроки ))
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Zubo
1517540217
Так верни назад...
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порт
1517552084
Это хорошо, что кто хотел уйти, тот ушёл.
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С@НЁК.
1517553821
Всем пример!
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OfaZavr
1517555797
редко кто думает так как Джоджевич, многие наоборот рады получать просто так.
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