Джорджевич: «В «Зените» я получал деньги ни за что. Это ужасно»

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, принадлежащий санкт-петербургскому «Зениту», рассказал, что его не устраивает в стане сине-бело-голубых. Балканцу не нравится получать деньги «ни за что».

«Многие считают, что сидеть на скамейке и просто получать деньги — это просто. Не знаю, как для других, но для меня это огромный стресс. Ужасно, когда ты получаешь деньги ни за что. Если я никого не забыл, то все, кто хотел покинуть «Зенит», ушли из клуба.

Моя цель — играть за «Зенит», и я предпочту вернуться в Санкт-Петербург. Если я вернусь в «Зенит» и стану играть регулярно, то стану счастливейшим человеком в мире», – сказал форвард.

В период с 2012 года Джорджевич провел за первую команду «Зенита» в РФПЛ 18 игр (один гол).