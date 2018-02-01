Хави: «Зидан – пример для подражания во всех аспектах»

Согласен с Хави! Успехов Зидану!!!
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави дал оценку личности нынешнего главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. Испанец считает француза образцом для подражания.
«Я восхищаюсь Зиданом, он был очень одаренным и специфичным футболистом. Против него было интересно играть. Зинедин хорош и в качестве тренера.
Он джентльмен, обладает широким кругозором, известен по всему миру. Словом, пример для подражания во всем», – считает Хави.
Сейчас воспитанник «Барселоны» защищает цвета катарского «Аль-Садда».