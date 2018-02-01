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    Хави: «Зидан – пример для подражания во всех аспектах»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави дал оценку личности нынешнего главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. Испанец считает француза образцом для подражания.

    «Я восхищаюсь Зиданом, он был очень одаренным и специфичным футболистом. Против него было интересно играть. Зинедин хорош и в качестве тренера.

    Он джентльмен, обладает широким кругозором, известен по всему миру. Словом, пример для подражания во всем», – считает Хави.

    Сейчас воспитанник «Барселоны» защищает цвета катарского «Аль-Садда».

    Источник: Marca

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    01.02.2018 23:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 2 февраля 2018, 01:03

      Согласен с Хави! Успехов Зидану!!!

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