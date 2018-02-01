Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Лестера» Пюэль готов простить демарш Марезу

    Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль не стал списывать поражение от «Эвертона» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги на демарш полузащитника Рияда Мареза. Напомним, что футболист не явился в расположение команды перед игрой, высказывая тем самым протест против отказа продать его в «Манчестер Сити».

    «Нас это не отвлекало, мы не будем списывать на это свои неудачи. Думаю, скоро мы увидимся с Риядом.

    Надеюсь, он вернется к нам с улыбкой и будет рад играть за нас», – сказал Пюэль.

    Матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Лестер» завершился со счетом 2:1.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2018 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 февраля 2018, 13:58

      Для обоих будет хорошо если все закончится на позитивной ноте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 1 февраля 2018, 12:16

      молодец марез

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 февраля 2018, 10:02

      Было бы интересно посмотреть на него в МС

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      23igkra 1 февраля 2018, 09:40

      Кругом капризы

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11