Главный тренер «Лестера» Пюэль готов простить демарш Марезу

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль не стал списывать поражение от «Эвертона» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги на демарш полузащитника Рияда Мареза. Напомним, что футболист не явился в расположение команды перед игрой, высказывая тем самым протест против отказа продать его в «Манчестер Сити».

«Нас это не отвлекало, мы не будем списывать на это свои неудачи. Думаю, скоро мы увидимся с Риядом.

Надеюсь, он вернется к нам с улыбкой и будет рад играть за нас», – сказал Пюэль.

Матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Лестер» завершился со счетом 2:1.