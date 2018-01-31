Селихов: «Габулов не побоялся остаться без игровой практики в «Брюгге», хотя вызывался в сборную»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов выразил уважение бывшему вратарю тульского «Арсенала» Владимиру Габулову​, который не побоялся перейти в «Брюгге». Он отметил, что в Европе российских голкиперов никогда не было в большом количестве.

– В прошлом году вы назвали лучшими после Акинфеева Лунева и Беленова. По-прежнему так считаете?

– Лунев какой-то отрезок пропустил. Думаю, нужно дождаться возобновления сезона. Вот тогда много будет видно. Посмотрим еще на Гильерме. Он в последнее время прямо очень прибавил.

– В чем конкретно?

– Мне нравится, как он играет на выходах, как вводит мяч в игру, как действует ногами. Реакция тоже в порядке. Мне вообще нравятся игровики. Те, кто не боится ошибиться, кто на уровне полевых играет ногами, страхует защитников. Вот это по мне идеальная игра вратаря. А не как некоторые – прилипают к ленточке и ловят. Как будто их туда прикрутили.

– Отъезд Габулова в Бельгию – одна из самых удивительных новостей зимы?

– Да. Владимиру только респект. Не побоялся остаться без игровой практики, хотя вызывался в сборную. Это супер, тем более российские вратари в Европе – редкость. Митрюшкин в Швейцарии, до этого был Крицюк. А других и не припомню.