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  • Селихов: «Габулов не побоялся остаться без игровой практики в «Брюгге», хотя вызывался в сборную»

Селихов: «Габулов не побоялся остаться без игровой практики в «Брюгге», хотя вызывался в сборную»

31 января 2018, 06:04
4

Голкипер «Спартака» Александр Селихов выразил уважение бывшему вратарю тульского «Арсенала» Владимиру Габулову​, который не побоялся перейти в «Брюгге». Он отметил, что в Европе российских голкиперов никогда не было в большом количестве.

– В прошлом году вы назвали лучшими после Акинфеева Лунева и Беленова. По-прежнему так считаете?

– Лунев какой-то отрезок пропустил. Думаю, нужно дождаться возобновления сезона. Вот тогда много будет видно. Посмотрим еще на Гильерме. Он в последнее время прямо очень прибавил.

– В чем конкретно?

– Мне нравится, как он играет на выходах, как вводит мяч в игру, как действует ногами. Реакция тоже в порядке. Мне вообще нравятся игровики. Те, кто не боится ошибиться, кто на уровне полевых играет ногами, страхует защитников. Вот это по мне идеальная игра вратаря. А не как некоторые – прилипают к ленточке и ловят. Как будто их туда прикрутили.

– Отъезд Габулова в Бельгию – одна из самых удивительных новостей зимы?

– Да. Владимиру только респект. Не побоялся остаться без игровой практики, хотя вызывался в сборную. Это супер, тем более российские вратари в Европе – редкость. Митрюшкин в Швейцарии, до этого был Крицюк. А других и не припомню.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Гилерме Лунев Андрей Селихов Александр
Комментарии (4)
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Axe111
1517370750
Брюгге это что топ клуб?!?!!??!!?!??! Про чемпионат вообще молчу, хотя он наверно уже престижней чр
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777+
1517381411
"тем более российские вратари в Европе – редкость. Митрюшкин в Швейцарии, до этого был Крицюк. А других и не припомню." - Я все понимаю, по своему малолетству Саша (Селихов) может и не знает о Дасаеве в "Севилье", о Харине в "Челси" и "Селтике", а был еще Уваров и самый главный для, как я думаю, в футболе человек для Саши - тренер вратарей "Амкара" - Владимир Алексеевич Сычев, который и подтянул его в "Большой Футбол"из "Орла" тоже играл за границей... И последнее, Александр наверное хочет играть за сборную РФ.... А кто у нас тренер сборной? И где он играл? Наверно. не мешало бы знать....)))
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