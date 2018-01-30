Мхитарян: «Венгер – одна из причин моего перехода в «Арсенал»

Новичок «Арсенала» полузащитник Генрих Мхитарян рассказал о своем знакомстве с главным тренером команды Арсеном Венгером, которое повлияло на решение переехать в Лондон из «Манчестер Юнайтед».

«Для меня важно, когда тренер тебя уважает. Я знаю, что Венгер – требовательный специалист, ему нравится, когда игроки открывают в себе что-то новое.

Именно он стал одной из основных причин моего перехода в «Арсенал». Все знают, что это прекрасный специалист. Я давно знаком с ним, поэтому ни на секунду не сомневался, принимая это решение.

Думаю, что футбол «Арсенала» – это мечта для тех футболистов, которые любят играть в атаке», – заявил Мхитарян.