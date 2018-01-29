Непомнящий: «Дзюбу не надо никогда подгонять, абсолютно комфортный игрок»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий, работавший в свое время с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, прокомментировал новость о том, что 29-летний футболист может продолжить карьеру в аренде в тульском «Арсенале».

«Дзюба сильно меняется, когда уходит в аренду, потому что он по-хорошему честолюбив. Когда он приходит в другую команду, где ему априори дается возможность проявлять себя и играть, это его вдохновляет. Он сам по себе очень профессионален. Артем очень хорошо тренируется, понимает игру, быстро вписывается в конструкцию. Я так понимаю, что это обоюдное согласие – Божович хочет его видеть, и Артем выбрал себе этот вариант. Тульскому «Арсеналу» есть куда расти, перед чемпионатом мира он хочет себя проявить. Это нормальное и правильное решение.

Когда Дзюба приходил ко мне в «Томь», то выстроить с ним коммуникацию было очень легко и просто. У нас был короткий разговор, я сказал ему: «Ты нам нужен, все зависит от тебя». Его не надо никогда подгонять, абсолютно комфортный игрок. Он понимает свою роль, знает, что от него ждут. Иногда эмоции захлeстывают, но футбол без эмоций – не футбол. У меня не было с ним проблем. Он сразу становится душой команды, в которую приходит. Да, у него есть шутки, которые не всегда все понимают. Но тем не менее всегда пользуется уважением», – сказал Непомнящий.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 24-х встречах, отметившись двумя мячами и одной результативной передачей.