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  • Непомнящий: «Дзюбу не надо никогда подгонять, абсолютно комфортный игрок»

Непомнящий: «Дзюбу не надо никогда подгонять, абсолютно комфортный игрок»

29 января 2018, 14:10
4

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий, работавший в свое время с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, прокомментировал новость о том, что 29-летний футболист может продолжить карьеру в аренде в тульском «Арсенале».

«Дзюба сильно меняется, когда уходит в аренду, потому что он по-хорошему честолюбив. Когда он приходит в другую команду, где ему априори дается возможность проявлять себя и играть, это его вдохновляет. Он сам по себе очень профессионален. Артем очень хорошо тренируется, понимает игру, быстро вписывается в конструкцию. Я так понимаю, что это обоюдное согласие – Божович хочет его видеть, и Артем выбрал себе этот вариант. Тульскому «Арсеналу» есть куда расти, перед чемпионатом мира он хочет себя проявить. Это нормальное и правильное решение.

Когда Дзюба приходил ко мне в «Томь», то выстроить с ним коммуникацию было очень легко и просто. У нас был короткий разговор, я сказал ему: «Ты нам нужен, все зависит от тебя». Его не надо никогда подгонять, абсолютно комфортный игрок. Он понимает свою роль, знает, что от него ждут. Иногда эмоции захлeстывают, но футбол без эмоций – не футбол. У меня не было с ним проблем. Он сразу становится душой команды, в которую приходит. Да, у него есть шутки, которые не всегда все понимают. Но тем не менее всегда пользуется уважением», – сказал Непомнящий.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 24-х встречах, отметившись двумя мячами и одной результативной передачей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем Непомнящий Валерий
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1517225271
абсолютно комфортный игрок.... БЫЛ...
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за ЦСКА с 1980г
1517229330
У Влерия Непомнящего не было проблем даже с 11 негритятами из сб.Камеруна и он вывел их в 1/4ЧМ. Если кто не помнит.. Просто В.Непомнящий-ИНТЕЛЛИГЕНТ! Это тот человек,который скорее сделает хуже себе,чем Артёму Дзюбе . Думаю,что Божович такой же.
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СШГЭС
1517242725
Тактичный человек.
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Нострадамус_Саша
1517244742
Комфортная, болтливая табуретка ...
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