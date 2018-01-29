Кобелев предложил «Зениту» продать Ригони

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что руководству «Зенита» не стоит продавать полузащитника Леандро Паредеса, на которого в клубе делают ставку. Относительно Эмилиано Ригони он высказал противоположную точку зрения.

После 20-ти туров «Зенит» делит второе место со «Спартаком» в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.

– Паредесом и Ригони интересуются иностранные клубы. Станет ли их гипотетический уход большой потерей для питерцев?

– Паредес – молодой игрок, один из основополагающих для «Зенита», через него строятся атаки – поэтому, как мне кажется, он в Петербурге необходим и на него будут делать ставку. Что касается Ригони, то мое личное мнение таково: если за Эмилиано предлагают большую сумму, чем та, за которую «Зенит» его покупал, и клуб может выиграть от его продажи финансово, то его можно спокойно продавать без ущерба игровым взаимодействиям. Ведь на позицию Ригони у питерцев есть много игроков. Но, опять же, это моя субъективная оценка, со стороны можно говорить что угодно.

– Манчини только недавно развеял слухи о том, что собирается куда-то уходить. А может быть, ему стоило не затягивать и разрядить обстановку пораньше?

– Хороший вопрос (смеется). Но я к этой ситуации не имею вообще никакого отношения. Я никогда не обсуждал и не буду обсуждать высказывания тренеров. Если вам нужен ответ на этот вопрос, то обратитесь к самому Манчини.