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Кобелев предложил «Зениту» продать Ригони

29 января 2018, 08:16
5

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что руководству «Зенита» не стоит продавать полузащитника Леандро Паредеса, на которого в клубе делают ставку. Относительно Эмилиано Ригони он высказал противоположную точку зрения.

После 20-ти туров «Зенит» делит второе место со «Спартаком» в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.

– Паредесом и Ригони интересуются иностранные клубы. Станет ли их гипотетический уход большой потерей для питерцев?

– Паредес – молодой игрок, один из основополагающих для «Зенита», через него строятся атаки – поэтому, как мне кажется, он в Петербурге необходим и на него будут делать ставку. Что касается Ригони, то мое личное мнение таково: если за Эмилиано предлагают большую сумму, чем та, за которую «Зенит» его покупал, и клуб может выиграть от его продажи финансово, то его можно спокойно продавать без ущерба игровым взаимодействиям. Ведь на позицию Ригони у питерцев есть много игроков. Но, опять же, это моя субъективная оценка, со стороны можно говорить что угодно.

– Манчини только недавно развеял слухи о том, что собирается куда-то уходить. А может быть, ему стоило не затягивать и разрядить обстановку пораньше?

– Хороший вопрос (смеется). Но я к этой ситуации не имею вообще никакого отношения. Я никогда не обсуждал и не буду обсуждать высказывания тренеров. Если вам нужен ответ на этот вопрос, то обратитесь к самому Манчини.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Паредес Леандро Ригони Эмилиано Кобелев Андрей Манчини Роберто
Комментарии (5)
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СОКОЛ САРАТОВ
1517208934
за хорошие бабки продадут
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Tostao
1517210787
Кобелеву уже давно пора перестать кому-то, что-то советовать. Достаточно вспомнить, как он одел ярмо на шею "Динамо" в виде Погребняка. Спец, блин.
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jet andy
1517224252
Ригони - самый толковый из зенитовских аргентинцев. Особенно для ЛЕ. Так что если продавать, то очень дорого.
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