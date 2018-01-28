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«Амкар» продолжит выступать в нынешнем сезоне

28 января 2018, 10:15
5

«Амкар» продолжит выступление в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Об этом сообщил главный тренер красно-черных Гаджи Гаджиев.

Ранее появилась информация, что пермский клуб может прекратить существование из-за проблем с финансами.

«О позитиве в нашей финансовой ситуации сложно говорить. Но я разговаривал с руководством Пермского края, мы получили гарантии, что «Амкар» сможет доиграть нынешний чемпионат до конца. Это уже неплохо. Но это не то, чего хотелось бы нам. Нужны новые подходы, чтобы отрегулировать ситуацию. Но их же надо искать. Нельзя разбрасываться традициями. Футбол заслуживает того, чтобы к нему относились по-другому.

У «Амкара» есть традиции, клуб не заслуживает, чтобы к нему так относились. Нельзя делать так, чтобы все было, а потом прекратилось.

Что будет после нынешнего сезона – непонятно. В Перми страдает и хоккей, и гандбол. Но тот шаг, что мы получили гарантии до конца сезона, возможно, приведет к положительным сдвигам. Цель команды – остаться в РФПЛ. Эта цель и ставилась изначально.

Уверенность в том, что мы останемся в РФПЛ, придет в случае поступления денег на зарплаты. А если их не будет, то мы можем потерять наших игроков. Ведь если футболист не получает зарплату три месяца, то он может уйти свободным агентом. Тогда «Амкар» настигнет катастрофа», – сказал Гаджиев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Гаджиев Гаджи
Комментарии (5)
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Сильвербой
1517125084
Так может тогда поиграть в ФНЛ, привести дела в порядок, нормализовать финансовые вопросы, а потом можно и обратьно!
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ZAITZEFF2011
1517128778
Давно пора скинуть все клубы с баланса города,области и начинать искать спонсоров, чтобы не обворовывать простых людей. Зарабатывать нужно, а не проедать деньги и показывать бездарный футбол.
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victosha
1517130484
Край богатый: нефть, газ, лес, минеральные удобрения, куча потенциальных спонсоров. Значит, нет в клубе нормальных менеджеров, вот их-то и надо искать, и тогда все будет чики-пуки. Кстати, и в минспорта местном явно где-то нелады, если запутки не только с футболом, а еще и с хоккеем, баскетболом, гандболом и волейболом.
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Берёза В.
1517219945
Амкар живи вечно ,пожалуста
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