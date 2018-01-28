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  • Божович: «Новосельцев наверняка перейдет в «Арсенал». Я помогу Ивану вернуться на свой уровень»

Божович: «Новосельцев наверняка перейдет в «Арсенал». Я помогу Ивану вернуться на свой уровень»

28 января 2018, 01:05
14

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович заявил, что защитник санкт-петербургского «Зенита» Иван Новосельцев с существенной долей вероятности продолжит карьеру в стане туляков.

«Новосельцев наверняка перейдет к нам. Он же не пенсионер — думаю, мне удастся помочь ему вернуться на свой уровень.

Иван здорово смотрелся при Курбане Бердыеве в «Ростове» и, думаю, не забыл, как играть в футбол. Пока сложно сказать, как Новосельцев будет чувствовать себя при игре в два центральных защитника. Посмотрим», – сказал черногорец.

«Арсенал» в РФПЛ идет восьмым.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Новосельцев Иван Божович Миодраг
Комментарии (14)
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Робинзон
1517109228
помоги, чего уж там .
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ROSTOV SUPER
1517111725
Долго и сложно будет его реанимировать !
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пряник929
1517119659
Ну хоть про деревянного ни слова...
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BarStep
1517121472
Ну наверное все таки его уровень - это Арсенал... Парень думал же головой когда переходил, что в Зените ему ни чего не гарантировано, и свое Я нужно доказывать и выгрызать место в основе.... Впрочем как и на любой другой работе, если человек хочет чего-то добиться в жизни...
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Garrincha58
1517124038
начни с азов и объясни ему что мяч круглый, а поле ровное
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OfaZavr
1517124802
если правда играть настроен и карьеру свою спасать то верю что Божович способен его реанимировать а если нет то все без толку будет.
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cska-62
1517127020
Божович, конечно, постарается! Не сомневаюсь в этом. А вот Ваня... Уже потерял драгоценное для карьеры футболиста время, и ещё неизвестно, сможет ли он вернуться на прежний уровень?!
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Полная Канистра
1517127913
всё от него зависит теперь если захочет играть как в прошлом то может и помочь команде а если ноги уже отрафированы то тренер тут не поможет
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Gullit 76
1517132178
Пора кончать эту Санта-барбару!Надеюсь все перейдут и Дзюба и Новосельцев и Шатов да Анюков.Все от этого только выиграют.Зачем гноить игроков в запасе да ещё и зарплату им платить.?
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zigbert
1517134779
В чем то они виноваты и сами ,когда переходили в Зенит.
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