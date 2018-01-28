Божович: «Новосельцев наверняка перейдет в «Арсенал». Я помогу Ивану вернуться на свой уровень»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович заявил, что защитник санкт-петербургского «Зенита» Иван Новосельцев с существенной долей вероятности продолжит карьеру в стане туляков.

«Новосельцев наверняка перейдет к нам. Он же не пенсионер — думаю, мне удастся помочь ему вернуться на свой уровень.

Иван здорово смотрелся при Курбане Бердыеве в «Ростове» и, думаю, не забыл, как играть в футбол. Пока сложно сказать, как Новосельцев будет чувствовать себя при игре в два центральных защитника. Посмотрим», – сказал черногорец.

«Арсенал» в РФПЛ идет восьмым.