«Монако» близок к покупке 16-летнего форварда за 25 миллионов

Нападающий «Дженоа» Пьетро Пеллегри может продолжить карьеру во Франции. 16-летнего футболиста намерен подписать «Монако». Как сообщается, монегаски готовы заплатить за игрока 25 миллионов евро. Футболист уже в ближайшее время может пройти медицинское обследование для французского клуба. Пеллегри предлагается пятилетний контракт.

Форвард в текущем сезоне провел шесть матчей в чемпионате Италии, в которых забил два гола.