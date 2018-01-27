«Монако» близок к покупке 16-летнего форварда за 25 миллионов

Монако доказал что они умеют раскручивать молодых игроков и продавать их потом за космические бабки! Я думаю что через несколько лет раз в пять дороже продадут!
Нападающий «Дженоа» Пьетро Пеллегри может продолжить карьеру во Франции. 16-летнего футболиста намерен подписать «Монако». Как сообщается, монегаски готовы заплатить за игрока 25 миллионов евро. Футболист уже в ближайшее время может пройти медицинское обследование для французского клуба. Пеллегри предлагается пятилетний контракт.
Форвард в текущем сезоне провел шесть матчей в чемпионате Италии, в которых забил два гола.