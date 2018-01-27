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    «Монако» близок к покупке 16-летнего форварда за 25 миллионов

    Нападающий «Дженоа» Пьетро Пеллегри может продолжить карьеру во Франции. 16-летнего футболиста намерен подписать «Монако». Как сообщается, монегаски готовы заплатить за игрока 25 миллионов евро. Футболист уже в ближайшее время может пройти медицинское обследование для французского клуба. Пеллегри предлагается пятилетний контракт.

    Форвард в текущем сезоне провел шесть матчей в чемпионате Италии, в которых забил два гола.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    27.01.2018 08:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 27 января 2018, 10:13

      Монако доказал что они умеют раскручивать молодых игроков и продавать их потом за космические бабки! Я думаю что через несколько лет раз в пять дороже продадут!

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Сильвербой 27 января 2018, 10:57

      50/50% всякое бывает! как бы молодому футболисту голову не задурили! в таком возрасте психика слабая! А так удачи и ему и Монако.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 27 января 2018, 09:47

      А через два года продадут за 120млн

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 27 января 2018, 09:45

      Что это за вундеркиндер, что за него такие бабки готовы отдать в 16 лет...???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 января 2018, 09:04

      монако умеет развивать молодежь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 27 января 2018, 08:38

      Также на него претендует старая синьора!10 млн.сразу,20 млн бонусами различными!

      2
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