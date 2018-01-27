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    Бывшая трансферная цель «Зенита» может перейти в «Арсенал» или «Эвертон»

    Полузащитник «Интера» Марсело Брозович может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, к 25-летнему футболисту проявляют интерес «Арсенал» и «Эвертон».

    Рыночная стоимость хорвата оценивается в 19 миллионов евро. Нынешний клуб хорвата готов расстаться с ним, так как игрок не входит в планы тренерского штаба.

    Летом 2017 года сообщалось о желании «Зенита» подписать полузащитника. В текущем сезоне Брозович провел в чемпионате Италии 15 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    27.01.2018 07:47
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