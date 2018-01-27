Бывшая трансферная цель «Зенита» может перейти в «Арсенал» или «Эвертон»

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, к 25-летнему футболисту проявляют интерес «Арсенал» и «Эвертон».

Рыночная стоимость хорвата оценивается в 19 миллионов евро. Нынешний клуб хорвата готов расстаться с ним, так как игрок не входит в планы тренерского штаба.

Летом 2017 года сообщалось о желании «Зенита» подписать полузащитника. В текущем сезоне Брозович провел в чемпионате Италии 15 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.