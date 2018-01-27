«Тоттенхэм» близок к покупке Моуры

Форвард «ПСЖ» Лукас Моура близок к продолжению карьеры в Англии. Как сообщается, «Тоттенхэм» практически договорился по трансферу 25-летнего футболиста. «Шпоры» согласны заплатить за бразильца почти 22 миллиона фунтов стерлингов. Сам нападающий также хотел бы сменить клубную прописку в стремлении получать больше игрового времени.

Моура в текущем сезоне провел в чемпионате Франции пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.