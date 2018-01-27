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    «Тоттенхэм» близок к покупке Моуры

    Форвард «ПСЖ» Лукас Моура близок к продолжению карьеры в Англии. Как сообщается, «Тоттенхэм» практически договорился по трансферу 25-летнего футболиста. «Шпоры» согласны заплатить за бразильца почти 22 миллиона фунтов стерлингов. Сам нападающий также хотел бы сменить клубную прописку в стремлении получать больше игрового времени.

    Моура в текущем сезоне провел в чемпионате Франции пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: RMC

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    27.01.2018 07:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 27 января 2018, 08:51

      Молодцы, не растерялись, хороший игрок в самом расцвете за не такие уж и большие деньги..

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