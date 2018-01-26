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    Кузяев проспорил Панюкову новые кроссовки

    Нападающий «Зенита» Андрей Панюков о своем споре, который он выиграл у одноклубника Далера Кузяева после товарищеского матча с «Копенгагеном» (5:1). Напомним, форвард отметился в этой встрече дублем.

    – Что после дубля «Копенгагену» вам сказали Манчини и команда?

    – Мистер похвалил не только меня, но и всю команду. Игроки просто поздравили, а особенно – Далер Кузяев. Проспорил он мне! «Забьешь два, – сказал, – куплю тебе новые кроссовки».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2018 07:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 26 января 2018, 09:11

      Это значит надо спорить с игроками чтобы они лучше играли? ))))))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 26 января 2018, 08:51

      Почему не подписывают авторов статей? Он ведь целое слово пропустил!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 26 января 2018, 08:19

      Дааааааааааааааааааааа лааааааааааааднооооооооооо вааааааааааууууууууууууу

      0
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