Кузяев проспорил Панюкову новые кроссовки

Нападающий «Зенита» Андрей Панюков о своем споре, который он выиграл у одноклубника Далера Кузяева после товарищеского матча с «Копенгагеном» (5:1). Напомним, форвард отметился в этой встрече дублем.

– Что после дубля «Копенгагену» вам сказали Манчини и команда?

– Мистер похвалил не только меня, но и всю команду. Игроки просто поздравили, а особенно – Далер Кузяев. Проспорил он мне! «Забьешь два, – сказал, – куплю тебе новые кроссовки».