Вратарь «Хетафе» наполовину оплатил свой трансфер в «Кристал Пэлас»

Голкипер «Хетафе» Висенте Гуаита перейдет в «Кристал Пэлас». Об этом сообщил ресурс Football Espana.

Источник отметил, что испанский клуб не устроило предложение «стекольщиков» в 4 миллиона. «Хетафе» потребовал еще столько же. Согласно изданию, оставшуюся половину суммы 31-летний Гуаита оплатил лично.

В текущем сезоне испанец принял участие в 18 матчах команды во всех турнирах.

Ранее «Кристал Пэлас» объявил о покупке защитника Ярослава Яха, на которого претендовал «Зенит».

После 24 туров английской Премьер-лиги лондонский клуб занимает 13 место в турнирной таблице.