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    Вратарь «Хетафе» наполовину оплатил свой трансфер в «Кристал Пэлас»

    Голкипер «Хетафе» Висенте Гуаита перейдет в «Кристал Пэлас». Об этом сообщил ресурс Football Espana.

    Источник отметил, что испанский клуб не устроило предложение «стекольщиков» в 4 миллиона. «Хетафе» потребовал еще столько же. Согласно изданию, оставшуюся половину суммы 31-летний Гуаита оплатил лично.

    В текущем сезоне испанец принял участие в 18 матчах команды во всех турнирах.

    Ранее «Кристал Пэлас» объявил о покупке защитника Ярослава Яха, на которого претендовал «Зенит».

    После 24 туров английской Премьер-лиги лондонский клуб занимает 13 место в турнирной таблице.

    Источник: Football Espana

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    25.01.2018 14:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 января 2018, 18:53

      на что только не пойдешь когда перейти очень хочется, молодец! :)

      2
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      Рейтинг: +14

      Владимир М 25 января 2018, 18:13

      красава ,захотел в АПЛ,доплатил)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 25 января 2018, 18:02

      Красавчик!!А наши за пирожки и лишнюю копейку удавятся!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 января 2018, 17:26

      а вот от наших жидов этого не дождешься, молодчина мужик

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 25 января 2018, 14:58

      Спорное решение. Обидно будет, если в КП присядет на лавочку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 января 2018, 14:44

      Красавец Гуаита! Пошёл ва-банк, лишь бы в АПЛ в Лондоне поиграть!

      6
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 25 января 2018, 14:42

      Вот ведь,какое желание играть в АПЛ!

      5
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