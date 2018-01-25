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  • Вратарь «Хетафе» наполовину оплатил свой трансфер в «Кристал Пэлас»

Вратарь «Хетафе» наполовину оплатил свой трансфер в «Кристал Пэлас»

25 января 2018, 14:36
7

Голкипер «Хетафе» Висенте Гуаита перейдет в «Кристал Пэлас». Об этом сообщил ресурс Football Espana.

Источник отметил, что испанский клуб не устроило предложение «стекольщиков» в 4 миллиона. «Хетафе» потребовал еще столько же. Согласно изданию, оставшуюся половину суммы 31-летний Гуаита оплатил лично.

В текущем сезоне испанец принял участие в 18 матчах команды во всех турнирах.

Ранее «Кристал Пэлас» объявил о покупке защитника Ярослава Яха, на которого претендовал «Зенит».

После 24 туров английской Премьер-лиги лондонский клуб занимает 13 место в турнирной таблице.

Источник: Football Espana
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Хетафе Кристал Пэлас Гуаита Висенте
Комментарии (7)
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Ruryu
1516880527
Вот ведь,какое желание играть в АПЛ!
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insider_retro
1516880665
Красавец Гуаита! Пошёл ва-банк, лишь бы в АПЛ в Лондоне поиграть!
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Чермындыр
1516881534
Спорное решение. Обидно будет, если в КП присядет на лавочку
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серега кашин
1516890412
а вот от наших жидов этого не дождешься, молодчина мужик
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Artemka69
1516892563
Красавчик!!А наши за пирожки и лишнюю копейку удавятся!!
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Владимир М
1516893200
красава ,захотел в АПЛ,доплатил)
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OfaZavr
1516895580
на что только не пойдешь когда перейти очень хочется, молодец! :)
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