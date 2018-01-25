23 футболиста «Рубина» отправились в Турцию

Футболисты и тренерских штаб «Рубина» вылетел на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию. Главный тренер Курбан Бердыев взял для подготовки ко второй части сезона 23 футболиста.

Вратари: Сослан Джанаев, Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин.

Защитники: Олег Кузьмин, Федор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Сезар Навас, Виталий Устинов, Григорий Зиганшин.

Полузащитники: Магомед Оздоев, Гекдениз Карадениз, Георгий Махатадзе, Вячеслав Подберезкин, Ильзат Ахметов, Реза Шекари, Илья Гилязутдинов, Никита Голдобин.

Нападающие: Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Сердар Азмун.

Известно, что Турции казанцы сыграют с «Богемианс» (28 января), «Тромсе» (1 февраля) и «ДВТК» (6 февраля). Сбор завершится 6 февраля.