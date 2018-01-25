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    23 футболиста «Рубина» отправились в Турцию

    Футболисты и тренерских штаб «Рубина» вылетел на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию. Главный тренер Курбан Бердыев взял для подготовки ко второй части сезона 23 футболиста.

    Вратари: Сослан Джанаев, Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин.

    Защитники: Олег Кузьмин, Федор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Сезар Навас, Виталий Устинов, Григорий Зиганшин.

    Полузащитники: Магомед Оздоев, Гекдениз Карадениз, Георгий Махатадзе, Вячеслав Подберезкин, Ильзат Ахметов, Реза Шекари, Илья Гилязутдинов, Никита Голдобин.

    Нападающие: Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Сердар Азмун.

    Известно, что Турции казанцы сыграют с «Богемианс» (28 января), «Тромсе» (1 февраля) и «ДВТК» (6 февраля). Сбор завершится 6 февраля.

    Источник: ФК «Рубин»

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    25.01.2018 10:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 26 января 2018, 12:10

      ...в добрый путь!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 25 января 2018, 18:47

      Бердыев собирает камешки и делает их алмазами.

      Интересно бы посмотреть на игру Шекари и Махатадзе - давно в клубе и ни разу не выходили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 25 января 2018, 16:23

      ....в правильном направлении идете, товарищи!!!!!....кбб знает что делает!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 25 января 2018, 12:39

      решили по стопам Динамо пойти, свои воспитанники, всех легионеров продать, не уж то в ФНЛ захотели?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +61

      badryashev > Челнинец 25 января 2018, 12:47

      Все к тому ведет

      -1
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      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Челнинец 25 января 2018, 14:56

      А куда деваться?

      0
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