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23 футболиста «Рубина» отправились в Турцию

25 января 2018, 10:54
6

Футболисты и тренерских штаб «Рубина» вылетел на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию. Главный тренер Курбан Бердыев взял для подготовки ко второй части сезона 23 футболиста.

Вратари: Сослан Джанаев, Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин.

Защитники: Олег Кузьмин, Федор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Сезар Навас, Виталий Устинов, Григорий Зиганшин.

Полузащитники: Магомед Оздоев, Гекдениз Карадениз, Георгий Махатадзе, Вячеслав Подберезкин, Ильзат Ахметов, Реза Шекари, Илья Гилязутдинов, Никита Голдобин.

Нападающие: Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Сердар Азмун.

Известно, что Турции казанцы сыграют с «Богемианс» (28 января), «Тромсе» (1 февраля) и «ДВТК» (6 февраля). Сбор завершится 6 февраля.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (6)
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Челнинец
1516873167
решили по стопам Динамо пойти, свои воспитанники, всех легионеров продать, не уж то в ФНЛ захотели?
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Бубновский
1516886635
....в правильном направлении идете, товарищи!!!!!....кбб знает что делает!!!
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compka
1516895260
Бердыев собирает камешки и делает их алмазами. Интересно бы посмотреть на игру Шекари и Махатадзе - давно в клубе и ни разу не выходили.
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FaTeK1945ru
1516957829
...в добрый путь!!!
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