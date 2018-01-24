РФС обсудит с Черчесовым контракт тренера после ЧМ-2018

Будущее главного тренера сборной России Станислава Черчесова в национальной команде будет обсуждаться после чемпионата мира-2018. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«Когда будет обсуждаться контракт Черчесова? Он у него сейчас действует, впереди чемпионат мира. Чего нам отвлекаться? После чемпионата будем обсуждать», – сказал Мутко.

Действующий контракт Черчесова рассчитан до августа 2018 года. 54-летний специалист возглавляет сборную России с лета 2016 года.