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    РФС обсудит с Черчесовым контракт тренера после ЧМ-2018

    Будущее главного тренера сборной России Станислава Черчесова в национальной команде будет обсуждаться после чемпионата мира-2018. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

    «Когда будет обсуждаться контракт Черчесова? Он у него сейчас действует, впереди чемпионат мира. Чего нам отвлекаться? После чемпионата будем обсуждать», – сказал Мутко.

    Действующий контракт Черчесова рассчитан до августа 2018 года. 54-летний специалист возглавляет сборную России с лета 2016 года.

    Источник: ТАСС

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    24.01.2018 19:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 января 2018, 09:29

      Я не завидую этому тандему. После очень вероятного провала,дело может дойти и до допроса .Ведь козе ясно,что другие тренеры сильнее....

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 января 2018, 14:43

      И дураку понятно , что ЧМ покажет -- о чём можно будет разговаривать !

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 24 января 2018, 21:16

      Вангую, после 2х игр заявление по собственному

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 24 января 2018, 20:29

      Бляха муха,не удивлюсь,если у него контракт,как у Капелло... и обсуждать,после чм,эти лиходеи будут сумму отката,за расторжение контракта.. хочется верить и надеяться,что это плод моего,больного воображения.. а так же,хочется верить в сборную,но ...дь,наши футболисты никак не поддерживают,эту обнадегу...

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 января 2018, 19:51

      как бы результат на ЧМ не затмил собой все остальные вопросы))

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 января 2018, 19:43

      Выскажусь еще проще,
      Выйдут из группы,будет что обсуждать..
      Не выйдут ,то и обсуждать нечега.....

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 24 января 2018, 19:40

      Могу поспорить, после ЧМ вы будете обсуждать совершенно другое!!!

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