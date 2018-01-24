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    «Зенит» может приобрести норвежского нападающего «Базеля»

    Нападающий «Базеля» Мохамед Эльюнусси может перейти в «Зенит». По информации «Невских новостей», петербургский клуб готов заплатить за 23-летнего норвежца 12 миллионов евро.

    В услугах форварда лично заинтересован главный тренер Роберто Манчини, который рассматривал игрока в качестве усиления еще летом.

    В нынешнем сезоне Эльюнусси провел в чемпионате Швейцарии 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2018 14:23
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 24 января 2018, 19:06

      Манчини, как шкодливого пацана пора уже по рукам бить. А, что, бобло-то не его.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 января 2018, 18:47

      настоящий викинг! ))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +807

      jet andy 24 января 2018, 18:34

      Мохамед сейчас одно из самых популярных мужских имен в Европе. Жесть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 января 2018, 18:28

      Зенит все может и всех может....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 января 2018, 18:17

      мохамед не может быть истинным норгом или викингом по родословной

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 24 января 2018, 15:51

      Орлов: Дриус..эльнусси он угла штрафноой удаар и гоол))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 января 2018, 15:16

      Истинный норвежец ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      Belaz_72 > acer2003 24 января 2018, 17:07

      +100500)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 января 2018, 15:15

      Манчини ,всех рассмотрел, многих под него купили...Когда будет результат ???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 24 января 2018, 15:13

      Нападающий из холодной Норвегии и полузащита из теплой Аргентины. Вы уверены, что они сыграются между собой?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > BRO_football 24 января 2018, 15:41

      в защите всегда жарко, в то время как нападающие замерзают! надеюсь что у Манчини не такая схема! Зачем ещё один нападающий понять не могу!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 24 января 2018, 14:43

      Настоящий скандинав.

      8
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > acor94 24 января 2018, 15:07

      наверное еще и черный как раз питерцам такого еще и не хватало

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Garrincha58 24 января 2018, 15:15

      Белый, однако.

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 > Garrincha58 24 января 2018, 15:17

      Не,черных,то есть "шоколадок", мы не берем.А он ничего такой,высокий!

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