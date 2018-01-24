«Зенит» может приобрести норвежского нападающего «Базеля»

Нападающий «Базеля» Мохамед Эльюнусси может перейти в «Зенит». По информации «Невских новостей», петербургский клуб готов заплатить за 23-летнего норвежца 12 миллионов евро.

В услугах форварда лично заинтересован главный тренер Роберто Манчини, который рассматривал игрока в качестве усиления еще летом.

В нынешнем сезоне Эльюнусси провел в чемпионате Швейцарии 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.