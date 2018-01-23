Червиченко – о Беляеве: «Спартаку» не до экспериментов, нужно брать топового легионера в оборону»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, согласно которой красно-белые хотят арендовать защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева на оставшуюся часть чемпионата. Также он высказал мнение по поводу других кандидатов на усиление обороны московской команды.

– Беляев? Он в любом случае не будет равноценной замене Джикии. Тот стрельнул в «Амкаре», после чего карьера и в «Спартаке» пошла вверх. А Беляев несколько клубов сменил, ему уже 26 – большой возраст, а ярких выступлений у него не помню, зато ошибок в ключевых матчах было немало. И вообще тот ли это персонаж, о котором стоит говорить, даже несмотря на то, что у нас сейчас почти нет толковых центральных защитников? Можно, конечно, пробовать взять Беляева в качестве эксперимента, как в свое время сделали с Джикией. Но я не уверен, что Беляев сможет хотя бы на 80 процентов заменить Джикию. Поэтому вопрос ставить нужно не так, что «куда пойдет Беляев», а «кто рискнет его взять».

– Также говорят о серьезном интересе «Спартака» к защитнику «Наполи» Максимовичу. Если выбирать между ним и Беляевым, Вы за кого?

– Интерес «Спартака к различным персонажам с итальянского рынка точно не в пользу красно-белых. В прошлое трансферное окно уже притащили из Италии Пашалича, и что он? Нужно смотреть на то, что будет усилен лимит, будет больше россиян выходить на поле. Зачем создавать иллюзию усиления какими-то иностранцами? Если есть большая проблема, то нужно брать действительно одного топового иностранца в оборону, и уже тогда тратить большие деньги, но зато риск будет оправдан. А так очередной трансфер типа Пашалича и прочих, зачем? Может быть, хозяева клуба получают от этого какое-то удовольствие, но я ничего хорошего не вижу. Вот «Зенит» в свое время захотел выиграть чемпионат – взял Халка и Витселя за большие деньги. Так и здесь, «Спартаку» с их проблемами в защите нужно взять квалифицированного футболиста и заплатить за него 20-30 миллионов долларов, а не проводить очередные эксперименты.

– Слухи о бразильцах Вериссимо, Рабелло, наоборот, угасают. Красно-белые отказываются от их приобретения?

– Бразильский рынок очень специфический. Если «Спартак» претендует на то, чтобы называться топ-клубом, то и должен себя вести соответствующим образом. Взяли вот Педро Рошу, ну и чего? Сколько раз мы его видели? А деньги-то заплачены не шуточные.