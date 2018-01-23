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    Кепа: «Благодарен «Атлетику» за то, что на меня не оказывалось давление»

    Голкипер «Атлетика» из Бильбао Кепа Арризабалага принял решение остаться в этой команде. Он подтвердил, что у него были и другие варианты продолжения карьеры.

    «Я счастлив продолжить выступление за клуб, который считаю своим домом. Я уже почти 15 лет в «Атлетике», и это очень важный момент для меня.

    После долгого процесса переговоров все завершилось удачно. Благодарен клубу за то, что на меня не оказывалось давление в связи со временем.

    Несмотря на то, что у меня были предложения от других клубов, я предпочел остаться в «Атлетике», – заявил Арризабалага.

    Напомним, что вчера было объявлено о продлении контракта с 23-летним вратарем до 30 июня 2025 года.

    Источник: Marca

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    23.01.2018 09:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 23 января 2018, 22:37

      Молодец. Успехов. Перспективный воротчик.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +301

      23igkra 23 января 2018, 09:48

      Контракт на 7 лет. Мощно

      1
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