Кепа: «Благодарен «Атлетику» за то, что на меня не оказывалось давление»

Голкипер «Атлетика» из Бильбао Кепа Арризабалага принял решение остаться в этой команде. Он подтвердил, что у него были и другие варианты продолжения карьеры.

«Я счастлив продолжить выступление за клуб, который считаю своим домом. Я уже почти 15 лет в «Атлетике», и это очень важный момент для меня.

После долгого процесса переговоров все завершилось удачно. Благодарен клубу за то, что на меня не оказывалось давление в связи со временем.

Несмотря на то, что у меня были предложения от других клубов, я предпочел остаться в «Атлетике», – заявил Арризабалага.

Напомним, что вчера было объявлено о продлении контракта с 23-летним вратарем до 30 июня 2025 года.