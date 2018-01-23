Фред обойдется «Манчестер Сити» в 30-40 миллионов

Виллиан, фернандинье, мхитарян, алекс тейшейра, луис адриано, дуглас коста, теперь фред - хохлы красавцы, а что мы???? а мы федю смолова в соутгемптон или вест хем хотим продать, да вот его никто не покупает. Мда может нам надо серйоздно задуматься.
Продолжаются переговоры между «Манчестер Сити» и «Шахтером» о трансфере полузащитника Фреда. 24-летний бразилец в ближайшие дни может перебраться в Англию.
«Горожане» готовы расстаться ради этого трансфера с 30-40 миллионами евро. Известно, что британцы уже получили согласие самого Фреда на этот переход. Клубам осталось лишь согласовать сумму трансфера.
Ранее сообщалось, что в сделку может быть включен полузащитник «Сити» Александр Зинченко.