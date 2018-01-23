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    Фред обойдется «Манчестер Сити» в 30-40 миллионов

    Продолжаются переговоры между «Манчестер Сити» и «Шахтером» о трансфере полузащитника Фреда. 24-летний бразилец в ближайшие дни может перебраться в Англию.

    «Горожане» готовы расстаться ради этого трансфера с 30-40 миллионами евро. Известно, что британцы уже получили согласие самого Фреда на этот переход. Клубам осталось лишь согласовать сумму трансфера.

    Ранее сообщалось, что в сделку может быть включен полузащитник «Сити» Александр Зинченко.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    23.01.2018 07:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 января 2018, 10:48

      Виллиан, фернандинье, мхитарян, алекс тейшейра, луис адриано, дуглас коста, теперь фред - хохлы красавцы, а что мы???? а мы федю смолова в соутгемптон или вест хем хотим продать, да вот его никто не покупает. Мда может нам надо серйоздно задуматься.

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