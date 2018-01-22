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    Зинченко может быть включен в сделку по Фреду

    Руководство «Манчестер Сити» продолжает вести переговоры с «Шахтером» относительно перехода полузащитника Фреда.

    Донецкий клуб готов уступить 24-летнего бразильца англичанам, но хочет получить не только денежную компенсацию, но и полузащитника Александра Зинченко. Сам 21-летний украинец, как сообщается, не хочет возвращаться в «Шахтер», где начиналась его карьера.

    Стоит отметить, что в субботнем матче с «Ньюкаслом», который закончился 3:1, Зинченко впервые вышел в стартовом составе на матч английской Премьер-лиги.

    Источник: ua.tribuna

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    22.01.2018 09:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5

      geragera 22 января 2018, 22:20

      а кто мячи таскать будет ? или в шахте тоже не кому:))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -4

      lyod004 22 января 2018, 13:11

      Пpогнозы на футбoл| Матч 24.01.2018 -- stavki-info.ru

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 22 января 2018, 11:08

      Фред по лучше Зины то будет...жаль что Зина из АПЛ уйдет...Все же наш! Славянин.
      ИМХО все мы братья, а влать ГОМДОНЫ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 22 января 2018, 10:33

      Так вот зачем его в старте засветили.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 января 2018, 10:15

      АлЗин, чувствуется, против возвратки всеми фибрами души и будет упираться всеми руками и ногами...))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella > insider_retro 22 января 2018, 13:33

      Это точно, как кот в ванну с водой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 января 2018, 10:13

      На постсоветском пространстве делать нечего. Был бы Шевченко великим, если бы остался в Динамо? Да никогда!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский 22 января 2018, 09:58

      зина не для того уходил из шахтера!

      3
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      Рейтинг: +301

      23igkra 22 января 2018, 09:53

      Побег не удался

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 22 января 2018, 09:41

      Похоже все возвращается на "круги своя": в Шахтере начинал играть - там и продолжит карьеру.

      2
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      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 22 января 2018, 09:33

      Боится что в армию отправят

      2
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