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Зинченко может быть включен в сделку по Фреду

22 января 2018, 09:20
14

Руководство «Манчестер Сити» продолжает вести переговоры с «Шахтером» относительно перехода полузащитника Фреда.

Донецкий клуб готов уступить 24-летнего бразильца англичанам, но хочет получить не только денежную компенсацию, но и полузащитника Александра Зинченко. Сам 21-летний украинец, как сообщается, не хочет возвращаться в «Шахтер», где начиналась его карьера.

Стоит отметить, что в субботнем матче с «Ньюкаслом», который закончился 3:1, Зинченко впервые вышел в стартовом составе на матч английской Премьер-лиги.

Источник: ua.tribuna
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Трансферы Шахтер Манчестер Сити Фред Зинченко Александр
Комментарии (14)
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Bivaliy67
1516602663
"не хочет возвращаться в «Шахтер»" А что так?
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BlackMurder
1516602817
Боится что в армию отправят
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Dominator777
1516603313
Похоже все возвращается на "круги своя": в Шахтере начинал играть - там и продолжит карьеру.
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23igkra
1516603991
Побег не удался
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Бубновский
1516604303
зина не для того уходил из шахтера!
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bset
1516605239
На постсоветском пространстве делать нечего. Был бы Шевченко великим, если бы остался в Динамо? Да никогда!
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insider_retro
1516605318
АлЗин, чувствуется, против возвратки всеми фибрами души и будет упираться всеми руками и ногами...))
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1516606419
Так вот зачем его в старте засветили.
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InterMilLano1908
1516608500
Фред по лучше Зины то будет...жаль что Зина из АПЛ уйдет...Все же наш! Славянин. ИМХО все мы братья, а влать ГОМДОНЫ
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geragera
1516648817
а кто мячи таскать будет ? или в шахте тоже не кому:))
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