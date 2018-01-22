Зинченко может быть включен в сделку по Фреду

Руководство «Манчестер Сити» продолжает вести переговоры с «Шахтером» относительно перехода полузащитника Фреда.

Донецкий клуб готов уступить 24-летнего бразильца англичанам, но хочет получить не только денежную компенсацию, но и полузащитника Александра Зинченко. Сам 21-летний украинец, как сообщается, не хочет возвращаться в «Шахтер», где начиналась его карьера.

Стоит отметить, что в субботнем матче с «Ньюкаслом», который закончился 3:1, Зинченко впервые вышел в стартовом составе на матч английской Премьер-лиги.