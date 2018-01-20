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    Зинченко впервые попал в стартовый состав «Манчестер Сити» в АПЛ

    Стали известны стартовые составы команд на матч 24 тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом». У хозяев в дебютный раз с первых минут в рамках соревнования появится Александр Зинченко.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Стоунс, Зинченко, Давид Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Де Брейне, Зане, Агуэро.

    «Ньюкасл»: Дарлоу, Манкильо, Дамметт, Ласселлс, Кларк, Диаме, Шелви, Хайден, Мерфи, Атсу, Хоселу.

    Встреча начнется в 20:30 по Москве на «Этихаде».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    20.01.2018 20:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 января 2018, 00:40

      Денис, желаем тебе, чтобы всё обошлось

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