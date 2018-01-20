Зинченко впервые попал в стартовый состав «Манчестер Сити» в АПЛ

Стали известны стартовые составы команд на матч 24 тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом». У хозяев в дебютный раз с первых минут в рамках соревнования появится Александр Зинченко.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Стоунс, Зинченко, Давид Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Де Брейне, Зане, Агуэро.

«Ньюкасл»: Дарлоу, Манкильо, Дамметт, Ласселлс, Кларк, Диаме, Шелви, Хайден, Мерфи, Атсу, Хоселу.

Встреча начнется в 20:30 по Москве на «Этихаде».

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