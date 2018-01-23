АПЛ. «Ливерпуль» после победы над «Сити» проиграл худшей команде Премьер-лиги

Жаль Ливерпуль, но это не трагедия. Я вот помню, как Спартак влетел тульскому Арсеналу. Это было всё!
В матче 24-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» проиграл «Суонси» со счетом 0:1.
В этом матче за «Ливерпуль» в АПЛ дебютировал защитник Вирджил ван Дейк, он вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
Мерсисайдцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице с 47-ю очками, «Суонси» находится на последней строчке с 20-ю очками.
Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур
Суонси – Ливерпуль – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — Моусон, 40.