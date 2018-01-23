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    АПЛ. «Ливерпуль» после победы над «Сити» проиграл худшей команде Премьер-лиги

    В матче 24-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» проиграл «Суонси» со счетом 0:1.

    В этом матче за «Ливерпуль» в АПЛ дебютировал защитник Вирджил ван Дейк, он вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

    Мерсисайдцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице с 47-ю очками, «Суонси» находится на последней строчке с 20-ю очками.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    Суонси – Ливерпуль – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 — Моусон, 40.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2018 00:52
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 января 2018, 12:12

      Жаль Ливерпуль, но это не трагедия. Я вот помню, как Спартак влетел тульскому Арсеналу. Это было всё!

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 23 января 2018, 06:23

      ахааааа

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 23 января 2018, 06:17

      Вся команда наверное делает ставки у букмекеров-чем не ответ на результаты Ливерпуля

      0
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > нейтральныйкакникто 23 января 2018, 13:31

      по моему ты прав навсе100%!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 23 января 2018, 04:20

      Вполне в духе Ливерпуля: победить лучшую на данный момент команду (Сити) и затем проиграть самой последней (Суонси).

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 января 2018, 04:19

      Победа над Сити была исключением из правил. Тогда не Ливер выиграл, а Сити проиграл.

      -1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > la verdad 23 января 2018, 05:12

      Таких исключений не бывает...

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > ribavadim 23 января 2018, 08:42

      Если хорошо проанализировать матч ФКЛ - МСИ, то можно понять, что бывают. А если по-твоему - победа Суонси закономерна?)

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > la verdad 23 января 2018, 12:36

      На сегодняшний день -да.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > ribavadim 23 января 2018, 15:06

      Ну что ж... У каждого своё мнение

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 23 января 2018, 02:08

      жаль ливер

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 23 января 2018, 01:24

      Ливерпуль тупо не умеет играть с автобусами , а в открытый футбол - легко.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 23 января 2018, 00:56

      Суонси оборонялись мужественно и вполне заслужили три очка хот и Ливерпуль на играл на гол но удачи была на стороне Суонси

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