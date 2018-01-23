АПЛ. «Ливерпуль» после победы над «Сити» проиграл худшей команде Премьер-лиги

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» проиграл «Суонси» со счетом 0:1.

В этом матче за «Ливерпуль» в АПЛ дебютировал защитник Вирджил ван Дейк, он вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Мерсисайдцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице с 47-ю очками, «Суонси» находится на последней строчке с 20-ю очками.

Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

Суонси – Ливерпуль – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — Моусон, 40.

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