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    Агент Левина сообщил, что к защитнику проявляют интерес несколько российских клубов

    Агент Гидо Николай, представляющий интересы центрального защитника «Нюрнберга» Эдуарда Левина, сообщил, что контактировал с некоторыми из российских клубов на предмет возможного перехода 20-летнего игрока.

    Ранее сообщалось, что интерес к футболисту, имеющему гражданство России, проявляет интерес «Спартак».

    – Со мной связывались представители нескольких клубов из России, но ничего конкретного. У Эдуарда действующий контракт с «Нюрнбергом».

    – Есть ли у него гражданство РФ?

    – Да. Как российское, так и немецкое.

    Левин является игроком молодежной сборной Германии. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, записав на свой счет три гола и три результативные передачи. Его текущий контракт с «Нюрнбергом» рассчитан до июня 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,25 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2018 18:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3461

      acor94 22 января 2018, 23:34

      А мне трансфермаркет говорит, что он стоит 2,5 млн. Когда уже редакторы научатся искать достоверную инфу?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 января 2018, 19:40

      во дают кому не лень всех в Спартак проталкивают агенты узнав что защитники нужны вы чё там самовольничиете

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 января 2018, 19:16

      Ну вот что может убить наш футбол до конца???
      Так это то,что из-за лимита российские клубы скупают из ТОП чемпионатов футболистов с российскими паспортами и у нас они не могут заиграть.
      Да пусть они играют в Германии,Испании и т.д,там уровень футбола другой и подготовка лучше,а потом можно попробывать и в нашу сборную пригласить,вот это было бы хорошо,Черышев не даст соврать!!!

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