Агент Левина сообщил, что к защитнику проявляют интерес несколько российских клубов

Агент Гидо Николай, представляющий интересы центрального защитника «Нюрнберга» Эдуарда Левина, сообщил, что контактировал с некоторыми из российских клубов на предмет возможного перехода 20-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту, имеющему гражданство России, проявляет интерес «Спартак».

– Со мной связывались представители нескольких клубов из России, но ничего конкретного. У Эдуарда действующий контракт с «Нюрнбергом».

– Есть ли у него гражданство РФ?

– Да. Как российское, так и немецкое.

Левин является игроком молодежной сборной Германии. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, записав на свой счет три гола и три результативные передачи. Его текущий контракт с «Нюрнбергом» рассчитан до июня 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,25 миллиона евро.