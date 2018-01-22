Федерация футбола Казахстана объявила об уходе Бородюка с поста главного тренера сборной

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Казахстана, главный тренер национальной команды Александр Бородюк ушел с занимаемого поста. Соглашение с 55-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Россиянин возглавил сборную Казахстана в конце февраля 2017 года. Под его руководством «ястребы» добились одной ничьей и потерпели шесть поражений. Имя нового главного тренера национальной команды станет известно в ближайшее время.