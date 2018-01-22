Федерация футбола Казахстана объявила об уходе Бородюка с поста главного тренера сборной

Федерации Фу Казахстана..
Вы ,друзья,как ни садитесь ,
в чемпионы не годитесь.
Тренеров меняют,как носки,
а с последних мест не вылезают.
Просто футбол не нац вид спорта у вас.
Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Казахстана, главный тренер национальной команды Александр Бородюк ушел с занимаемого поста. Соглашение с 55-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Россиянин возглавил сборную Казахстана в конце февраля 2017 года. Под его руководством «ястребы» добились одной ничьей и потерпели шесть поражений. Имя нового главного тренера национальной команды станет известно в ближайшее время.