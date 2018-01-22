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    Федерация футбола Казахстана объявила об уходе Бородюка с поста главного тренера сборной

    Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Казахстана, главный тренер национальной команды Александр Бородюк ушел с занимаемого поста. Соглашение с 55-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

    Россиянин возглавил сборную Казахстана в конце февраля 2017 года. Под его руководством «ястребы» добились одной ничьей и потерпели шесть поражений. Имя нового главного тренера национальной команды станет известно в ближайшее время.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2018 14:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 22 января 2018, 15:13

      Федерации Фу Казахстана..
      Вы ,друзья,как ни садитесь ,
      в чемпионы не годитесь.
      Тренеров меняют,как носки,
      а с последних мест не вылезают.
      Просто футбол не нац вид спорта у вас.

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      Рейтинг: +395

      meiram > alex1951 22 января 2018, 20:38

      Мудрейший! Заткнешься или затычку в твой поганый рот засунуть?! Жизни не видел ещё гондурас, сидишь и воняешь!

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > meiram 22 января 2018, 21:47

      О,мудрейший,Восток дело тонкое ,впрочем,как и твое умишко,
      сразу чувствуется почерк ,,европейского,, азиата:
      Заткнешься,затычка,поганый рот,воняешь - сам то ,когда в последий раз в бане то был?
      И напоследок : расскажи ка всем ,какую такую жизнь ты
      видел в ,,гондурасе,, ? Кстати ,мудрейший,Гондурас пишется с заглавной буквы,запомнил?

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      Рейтинг: +226

      Parker8 22 января 2018, 14:23

      Это случаем не мастер спорта по всем видам спорта?

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