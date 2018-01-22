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  • Верратти: «Поражение от «Лиона» не заставит «ПСЖ» усомниться в своих силах»

Верратти: «Поражение от «Лиона» не заставит «ПСЖ» усомниться в своих силах»

22 января 2018, 06:30

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти призвал своих партнеров по команде не унывать после поражения от «Лиона» в 22-м туре чемпионата Франции. Он отметил, что положительный результат его команда не смогла достичь из-за удаления защитника Дани Алвеса, который получил прямую красную карточку на 57-й минуте встречи.

«Всегда сложно играть вдесятером против одиннадцати соперников. Считаю, мы все же хорошо держались. У «Лиона» в составе есть отличные игроки, например, Депай. Мы пропустили в концовке и проиграли.

Для нас каждый матч является серьезным тестом. «Лион» – очень сильный соперник. Мы создавали свои моменты, но не смогли добиться результата из-за этого удаления.

Но данное поражение не заставит нас усомниться в своих собственных силах. Мы верим в себя и знаем, что можем играть лучше.

Да, это не победа со счетом 8:0, которая позволяет почувствовать себя непобедимым. Но это и есть футбол. Нужно продолжать работать и не волноваться», – заявил Верратти после матча в интервью L`Equipe.

Матч 22-го тура французской Лиги 1 «Лион» – «ПСЖ» завершился со счетом 2:1.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Верратти Марко
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