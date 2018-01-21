Дьяков: «В России сыграешь один-два неудачных матча, и тебя называют косоногим. В Турции такого нет и в помине»

Защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков рассказал о турецких болельщиках.

— Летом вы говорили, что предложения были, но не от самых сильных клубов. А сейчас вообще не звали на родину?

— Тогда звали в команды, в которые мне ехать не хотелось. Потом пригласили в Турцию – и, чуть-чуть подумав, я решился. Сейчас просто счастлив, что уехал! Здесь футбол и отношение к нему совсем другое, нежели в России. Мне очень нравится, и о возвращении в наш чемпионат даже не думаю.

— «Разное отношение к футболу». В чем?

— В том, как местные люди любят футбол. Этим меня страна и поразила. В любом городе в каждом кафе — везде его показывают. Сивас — небольшой город, население примерно 360 тысяч. И когда ты выходишь куда-то, тебя сразу замечают. Для людей это реально праздник. Чувствуешь себя эдаким небожителем. Всюду чувствуешь теплоту, доброжелательность. Немного непривычно. Да даже когда приезжаешь в огромный Стамбул, тебя узнают в ресторанах.

А в России – один-два неудачных матча, и все: болельщики перестают появляться на трибунах, поливают тебя везде, косоногим называют, и так далее. В Турции такого нет и в помине. Даже если команда сыграла плохо, все, наоборот, подбадривают: «Давайте, ребята, мы за вас болеем». И на все клубы здесь ходит по 15-20 тысяч. На «Сивас» – в районе 18-20 стабильно. Играть в такой атмосфере всегда приятнее, нежели в России, когда по тысяче человек сидит.

Дьяков перешел «Сивасспор» из «Динамо» летом 2017 года.