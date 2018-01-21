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  • Дьяков: «В России сыграешь один-два неудачных матча, и тебя называют косоногим. В Турции такого нет и в помине»

Дьяков: «В России сыграешь один-два неудачных матча, и тебя называют косоногим. В Турции такого нет и в помине»

21 января 2018, 12:43
28

Защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков рассказал о турецких болельщиках.

— Летом вы говорили, что предложения были, но не от самых сильных клубов. А сейчас вообще не звали на родину?

— Тогда звали в команды, в которые мне ехать не хотелось. Потом пригласили в Турцию – и, чуть-чуть подумав, я решился. Сейчас просто счастлив, что уехал! Здесь футбол и отношение к нему совсем другое, нежели в России. Мне очень нравится, и о возвращении в наш чемпионат даже не думаю.

— «Разное отношение к футболу». В чем?

— В том, как местные люди любят футбол. Этим меня страна и поразила. В любом городе в каждом кафе — везде его показывают. Сивас — небольшой город, население примерно 360 тысяч. И когда ты выходишь куда-то, тебя сразу замечают. Для людей это реально праздник. Чувствуешь себя эдаким небожителем. Всюду чувствуешь теплоту, доброжелательность. Немного непривычно. Да даже когда приезжаешь в огромный Стамбул, тебя узнают в ресторанах.

А в России – один-два неудачных матча, и все: болельщики перестают появляться на трибунах, поливают тебя везде, косоногим называют, и так далее. В Турции такого нет и в помине. Даже если команда сыграла плохо, все, наоборот, подбадривают: «Давайте, ребята, мы за вас болеем». И на все клубы здесь ходит по 15-20 тысяч. На «Сивас» – в районе 18-20 стабильно. Играть в такой атмосфере всегда приятнее, нежели в России, когда по тысяче человек сидит.

Дьяков перешел «Сивасспор» из «Динамо» летом 2017 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Сивасспор Дьяков Виталий
Комментарии (28)
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Сильвербой
1516528210
Ну может поэтому и не ходят люди, что там пытаются атакующий футбол показывать, много голов забивать! А у нас что? Придти, отдать кровно-заработанные и смотреть на мучения на поле?
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Zenitoveс1991
1516530063
согласен , у нас только Зенит и Спартак собирают должное количество болельщиков
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Obojaemiy
1516530450
Вот сам себя и сдал. Значит играешь ты там не ахти и радуешься что тебя не обзывают!
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insider_retro
1516530484
У нас и у них не только к футболу разное отношение!... Ну, хоть в Турции почувствовал себя небожителем...))
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hevbn 28
1516531129
Вот в этом и есть разница между истинно футбольной страной и псевдо футбольной. Например в Германии Кельн после первого круга набрал только шесть очков и уверено занимал последнее место , но при этом на каждом матче было ни меньше чем сорок тысяч (а то и все пятьдесят) на домашний стадион собирались и почти все это время не было свиста в адрес своих, кстати команда выиграла два первых матча второго круга и не так уж однозначен вылет . Я просто не могу этого себе представить в России , чтобы на условный Анжи был бы"биток" почти на каждом матче к сожалению конечно.
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Lester84
1516531689
Если тебе об этом не говорят - это еще не значит, что косоногость прошла)))
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спартак спартаков 1
1516532182
так там все кревые
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Serjoga
1516533835
Посмотрел его статистику в Турции: 11 матчей - 1 гол, 1 ЖК! В Томи: 14 матчей - 1 гол, 1 ЖК! Никакого прогресса, сменил климат, кайфует! Что еще надо? Небожитель ....ый! Сейчас идет матч, а он полирует скамейку в запасе! Жизнь удалась!
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OfaZavr
1516548500
качество игры везде имеет значение если у нас выкладываешься на полную просто порою не получается то тоже с пониманием будут относиться и поддержат, а если за большие деньги номер отбывать то нигде легко не будет даже в Китае вон Тевеса не стали терпеть за плохое отношение к работе не смотря что приглашали как звезду)
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Полная Канистра
1516551957
и ты еще с таким подходом в сборную лезешь да ты просто --звездун низкой пробы--- сиди там и не возвращайся раз там тебя называют эдаким набожителем
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