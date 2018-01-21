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    Дьяков: «В России сыграешь один-два неудачных матча, и тебя называют косоногим. В Турции такого нет и в помине»

    Защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков рассказал о турецких болельщиках.

    — Летом вы говорили, что предложения были, но не от самых сильных клубов. А сейчас вообще не звали на родину?

    — Тогда звали в команды, в которые мне ехать не хотелось. Потом пригласили в Турцию – и, чуть-чуть подумав, я решился. Сейчас просто счастлив, что уехал! Здесь футбол и отношение к нему совсем другое, нежели в России. Мне очень нравится, и о возвращении в наш чемпионат даже не думаю.

    — «Разное отношение к футболу». В чем?

    — В том, как местные люди любят футбол. Этим меня страна и поразила. В любом городе в каждом кафе — везде его показывают. Сивас — небольшой город, население примерно 360 тысяч. И когда ты выходишь куда-то, тебя сразу замечают. Для людей это реально праздник. Чувствуешь себя эдаким небожителем. Всюду чувствуешь теплоту, доброжелательность. Немного непривычно. Да даже когда приезжаешь в огромный Стамбул, тебя узнают в ресторанах.

    А в России – один-два неудачных матча, и все: болельщики перестают появляться на трибунах, поливают тебя везде, косоногим называют, и так далее. В Турции такого нет и в помине. Даже если команда сыграла плохо, все, наоборот, подбадривают: «Давайте, ребята, мы за вас болеем». И на все клубы здесь ходит по 15-20 тысяч. На «Сивас» – в районе 18-20 стабильно. Играть в такой атмосфере всегда приятнее, нежели в России, когда по тысяче человек сидит.

    Дьяков перешел «Сивасспор» из «Динамо» летом 2017 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2018 12:43
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 30 января 2018, 02:17

      днище волосатое...

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 января 2018, 19:25

      и ты еще с таким подходом в сборную лезешь да ты просто --звездун низкой пробы--- сиди там и не возвращайся раз там тебя называют эдаким набожителем

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 января 2018, 19:07

      косоногим...??? или носорогим...

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 января 2018, 18:53

      У нас и без футбола полно неудачников. Так что к богатым бездельникам у нас особый строгий подход

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 21 января 2018, 18:39

      Они там все от рождения косоногие.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 января 2018, 18:28

      качество игры везде имеет значение если у нас выкладываешься на полную просто порою не получается то тоже с пониманием будут относиться и поддержат, а если за большие деньги номер отбывать то нигде легко не будет даже в Китае вон Тевеса не стали терпеть за плохое отношение к работе не смотря что приглашали как звезду)

      5
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 21 января 2018, 18:11

      Конечно Дьякову понравится играть в Турции. Ведь Турция - рай для российских футболистов. Эта страна имеет массу преимуществ:
      1. Судя по рассказам Дьякова, напрягаться сильно не надо. Можно быть абсолютным аутсайдером, зарплату тебе всё равно дадут, а фанаты будут любить несмотря ни на что.
      2. Летом на отдых лететь никуда не надо. Ведь Турция - это уже курорт.
      3. Турецкие бани (хамам) славятся на весь мир.
      4. Турецкие кальяны всегда высочайшего качества.
      5. Порошок и травку можно купить без проблем.
      6. Проституция легализована.
      Баня, кальян, наркотики проститутки - комбо! Мечта для русского футболиста!

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 21 января 2018, 16:13

      а вот здесь ты лукавишь парень)) хотя да, ты прав, косоногим не называют, они действуют сразу - чемодан в руки и привет))

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 21 января 2018, 16:08

      Турецкая лига на каком месте?)
      Вот и ответ, там все косоногие(кроме Фенера , Гала и Бешикташа)

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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 января 2018, 14:45

      Пора выйти на поле и забить ! А то вату катаете !

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