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    Тренер «Ботафого» подтвердил, что Рабелло может покинуть клуб. Защитником интересуется «Спартак»

    Главный тренер бразильского «Ботафого» Фелипе Консейсао подтвердил, что его защитник Игор Рабелло может покинуть команду. Ранее «Бомбардир» писал, что футболист интересен московскому «Спартаку».

    «Меня тревожит, что Игор в ближайшее время может уйти. Сейчас он прогрессирует и своего потолка не достиг», – заявил специалист.

    Рабелло стоит на рынке 2 миллиона евро.

    Источник: Globo

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    21.01.2018 10:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 21 января 2018, 18:19

      Таких в России за 2мл (рублей) пруд пруди)))) Видно греется кто то на этих трансферах крепко,а иначе зачем этот бразильский хлам ????!!!!

      0
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      Рейтинг: +818

      diktatop 21 января 2018, 13:56

      ждем покупок стояших

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 января 2018, 11:07

      если судить по общим результатам команды, то "отряд" не должен заметить потери бойца. Тем более на замену ему Бруну Алвеш придет

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Joko21 21 января 2018, 12:35

      Ты о чем??? Беневенто и Ботафого клубы с разных континентов!!! Запутался немножко? -))

      1
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      Рейтинг: +901

      Krics 21 января 2018, 10:57

      Новая " Санта- Батофага" начинаеться???

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