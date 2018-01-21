Тренер «Ботафого» подтвердил, что Рабелло может покинуть клуб. Защитником интересуется «Спартак»

Главный тренер бразильского «Ботафого» Фелипе Консейсао подтвердил, что его защитник Игор Рабелло может покинуть команду. Ранее «Бомбардир» писал, что футболист интересен московскому «Спартаку».

«Меня тревожит, что Игор в ближайшее время может уйти. Сейчас он прогрессирует и своего потолка не достиг», – заявил специалист.

Рабелло стоит на рынке 2 миллиона евро.