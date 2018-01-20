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    Конте: «Несмотря на все наши проблемы, мы не проигрываем 12 встреч подряд»

    Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте поделился реакцией на матч 24 тура АПЛ против «Брайтона» (4:0). Итальянец отметил, что в его команде немало проблем.

    «Многие говорят о нашем кризисе, но взгляните на статистику: мы не проигрываем 12 матчей подряд. И это несмотря на все наши проблемы. Это означает, что проделывается большая работа. Сегодня я доволен подопечными и надеюсь, что все продолжится в таком же духе», – сказал Конте.

    «Челси» в АПЛ идет третьим.

    Источник: ФК «Челси»

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    20.01.2018 22:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 20 января 2018, 23:42

      Молодцы какие) Сам себя не похвалишь - никто не похвалит)

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