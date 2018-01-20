Конте: «Несмотря на все наши проблемы, мы не проигрываем 12 встреч подряд»

Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте поделился реакцией на матч 24 тура АПЛ против «Брайтона» (4:0). Итальянец отметил, что в его команде немало проблем.

«Многие говорят о нашем кризисе, но взгляните на статистику: мы не проигрываем 12 матчей подряд. И это несмотря на все наши проблемы. Это означает, что проделывается большая работа. Сегодня я доволен подопечными и надеюсь, что все продолжится в таком же духе», – сказал Конте.

«Челси» в АПЛ идет третьим.