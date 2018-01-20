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    «Челси» хочет арендовать Бентеке, «Кристал Пэлас» настаивает на продаже

    «Челси» заинтересован в услугах нападающего «Кристал Пэлас» Кристиана Бентеке.

    Главный тренер синих Антонио Конте планирует этой зимой усилить команду форвардом с опытом игры в АПЛ.

    «Пенсионеры» предпочли бы арендовать футболиста до конца сезона, но «орлы» не хотят рассматривать такой вариант и готовы отпустить нападающего только на постоянной основе.

    В нынешнем сезоне Бентеке принял участие в 17-и матчах, забил один гол и сделал три результативные передачи. Его контракт с «Кристал Пэлас» рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Daily Mail

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    20.01.2018 12:17
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