«Челси» хочет арендовать Бентеке, «Кристал Пэлас» настаивает на продаже

«Челси» заинтересован в услугах нападающего «Кристал Пэлас» Кристиана Бентеке.

Главный тренер синих Антонио Конте планирует этой зимой усилить команду форвардом с опытом игры в АПЛ.

«Пенсионеры» предпочли бы арендовать футболиста до конца сезона, но «орлы» не хотят рассматривать такой вариант и готовы отпустить нападающего только на постоянной основе.

В нынешнем сезоне Бентеке принял участие в 17-и матчах, забил один гол и сделал три результативные передачи. Его контракт с «Кристал Пэлас» рассчитан до июня 2020 года.