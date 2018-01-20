«Арсенал» согласен заплатить за Обамеянга 60 миллионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Англии. Как утверждается, «Арсенал» практически согласовал условия сделки по 28-летнему футболисту. «Канониры» согласны заплатить за игрока 60 миллионов евро, сообщает WA. По данным источника, «Арсенал» уже согласовал личные условия контракта с Обамеянгом.

Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате Германии 15 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.