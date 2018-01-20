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    «Арсенал» согласен заплатить за Обамеянга 60 миллионов

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Англии. Как утверждается, «Арсенал» практически согласовал условия сделки по 28-летнему футболисту. «Канониры» согласны заплатить за игрока 60 миллионов евро, сообщает WA. По данным источника, «Арсенал» уже согласовал личные условия контракта с Обамеянгом.

    Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате Германии 15 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2018 07:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 20 января 2018, 14:41

      Учитавая нынешние ценники, надо просить 150

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